Купер временно покинул «Тампу» из-за смерти отца. Тренер пропустит минимум две игры

Тренер «Тампы» Джон Купер временно покинул команду из-за смерти отца.

Главный тренер «Тампы » Джон Купер пропустит как минимум два ближайших матча команды из-за смерти отца. 58-летний специалист временно покинул расположение клуба.

«Лайтнинг» сыграет с «Торонто» в ночь с 25 на 26 февраля, а на следующий день им предстоит встреча с «Каролиной».

«Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, набрав 78 очков за 55 матчей.

