Купер временно покинул «Тампу» из-за смерти отца. Тренер пропустит минимум две игры
Тренер «Тампы» Джон Купер временно покинул команду из-за смерти отца.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер пропустит как минимум два ближайших матча команды из-за смерти отца. 58-летний специалист временно покинул расположение клуба.
«Лайтнинг» сыграет с «Торонто» в ночь с 25 на 26 февраля, а на следующий день им предстоит встреча с «Каролиной».
«Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, набрав 78 очков за 55 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Бенджамина Пирса
Бедняга Купер. Всё в кучу за короткий срок
Не думаю, что олимпиада сильно ударит по Куперу. Но расклад сил поменяться может из за большого перерыва
Соболезную!
Он тебя услышал
Тяжело сейчас Куперу. Сил и здоровья.
Неприятно сейчас Джону. И олимпиаду проиграл, и отца потерял. Сил и терпения тренеру
Держись, Джон. Тяжелые дни пройдут.
да уж, так можно и загнаться, что причиной смерти отца стал проигрыш в финале ои. надеюсь джон сможет это пережить.
Разве только из за этого скончался его отец?
