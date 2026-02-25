  • Спортс
Купер временно покинул «Тампу» из-за смерти отца. Тренер пропустит минимум две игры

Тренер «Тампы» Джон Купер временно покинул команду из-за смерти отца.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер пропустит как минимум два ближайших матча команды из-за смерти отца. 58-летний специалист временно покинул расположение клуба.

«Лайтнинг» сыграет с «Торонто» в ночь с 25 на 26 февраля, а на следующий день им предстоит встреча с «Каролиной».

«Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, набрав 78 очков за 55 матчей.

Бедняга Купер. Всё в кучу за короткий срок
Ответ igor nn
Бедняга Купер. Всё в кучу за короткий срок
Не думаю, что олимпиада сильно ударит по Куперу. Но расклад сил поменяться может из за большого перерыва
Соболезную!
Ответ TBL8688
Соболезную!
Он тебя услышал
Тяжело сейчас Куперу. Сил и здоровья.
Неприятно сейчас Джону. И олимпиаду проиграл, и отца потерял. Сил и терпения тренеру
Держись, Джон. Тяжелые дни пройдут.
да уж, так можно и загнаться, что причиной смерти отца стал проигрыш в финале ои. надеюсь джон сможет это пережить.
Ответ Курт Кобэйн
да уж, так можно и загнаться, что причиной смерти отца стал проигрыш в финале ои. надеюсь джон сможет это пережить.
Разве только из за этого скончался его отец?
