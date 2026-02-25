Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Непонятно, почему командировка такая секретная – дело же не военное. Хочется понять, он сам поехал или ФХР его направила»

Плющев о Ларионове на финале ОИ: непонятно, почему командировка такая секретная.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Сообщалось , что он провел ряд встреч с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил , что организация не общалась с Ларионовым.

«Я не видел официальной информации от Федерации хоккея России о том, что Ларионов наделен полномочиями для ведения переговоров. Поэтому сложно что-то комментировать.

Возможно, это была его личная инициатива, встретился с теми, кого хорошо знает по НХЛ . Непонятно, почему командировка такая секретная, дело же не военное все-таки.

Хочется понять, Ларионов сам туда поехал, или же ФХР его направила. Если все было согласовано, почему бы не объявить об этом официально?» – сказал Плющев.

