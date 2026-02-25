  • Спортс
  Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Непонятно, почему командировка такая секретная – дело же не военное. Хочется понять, он сам поехал или ФХР его направила»
14

Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Непонятно, почему командировка такая секретная – дело же не военное. Хочется понять, он сам поехал или ФХР его направила»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Сообщалось, что он провел ряд встреч с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не общалась с Ларионовым.

«Я не видел официальной информации от Федерации хоккея России о том, что Ларионов наделен полномочиями для ведения переговоров. Поэтому сложно что-то комментировать.

Возможно, это была его личная инициатива, встретился с теми, кого хорошо знает по НХЛ. Непонятно, почему командировка такая секретная, дело же не военное все-таки.

Хочется понять, Ларионов сам туда поехал, или же ФХР его направила. Если все было согласовано, почему бы не объявить об этом официально?» – сказал Плющев.

Назаров об отъезде Ларионова на финал ОИ: «Игоря знают все крупнейшие спортивные чиновники, да и просто весь мир. А кто знает тех, кто его критикует?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Чувак просто свалил с работы потусить, не надо искать какую то возвышенную миссию, он просто уехал по кайфу
возможно ,у ларионова гражданство сша,поехал поддержать свою вторую родину.
и что ему можно предьявить,что человек любит свою родину ?🤡
Ответ фанат спартака с 1967
возможно ,у ларионова гражданство сша,поехал поддержать свою вторую родину. и что ему можно предьявить,что человек любит свою родину ?🤡
Предатель он ,пусть иам и остаётся нам такие не нужны
Его на ОККО забанили...во решил поехать и посмотреть финал
Кто такой Плющев чтобы перед ним отчитываться и докладывать о своих замыслах? Это личное дело Ларионова и СКА.
Пойди и спроси у него напрямую.Какие проблемы?
Как Переговорщика походу отправили,официальная версия такая 😀а кто отправил это уже тайна походу,ну или сам себя отправил и версию придумал рабочую
Товарищ, вы в своем уме?! Информации должно быть как можно меньше, шпионы вокруг, поездка должна быть секретной, чем меньше людей о ней знают, тем лучше. Иначе вы ставите под угрозу безопасность как товарища Ларионова, так и всего российского народа!
Было бы что-то конкретное, уже бы на каждом перекрёстке вещали. А так, Ларионов тумана напустил, через несколько месяцев узнаете. Хоккейный Рихард Зорге. При этом Буре там похоже не участвовал. Прямо тайная операция.
для столь на редкость непонятливого Плющев очень много говорит((
хорошо что не похитили и выкуп не запросили.
Рекомендуем