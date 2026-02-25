  • Спортс
Защитник «Лады» Уильямс: «Москва – один из лучших городов мира. Тольятти сложно сравнивать, но и там есть хорошие рестораны»

Защитник «Лады» Колби Уильямс поделился мнением о жизни в Тольятти. 31-летний канадец выступал за ЦСКА, но был обменян по ходу текущего сезона.

– Всегда тяжело менять команду в течение сезона и нужно какое-то время, чтобы адаптироваться. Но в «Ладе» отличные, дружелюбные, ребята. Все в клубе стараются, чтобы я и моя девушка комфортно чувствовали себя здесь.

– Как вам Тольятти как город?

– Три неполных сезона я отыграл в ЦСКА и могу сказать, что Москва – один из лучших городов мира. Конечно, Тольятти сложно сравнивать со столицей, но и там есть хорошие рестораны.

Я сам родом из небольшого города в Канаде, так что мне более привычно жить в таких городах, чем в Москве. Это позволяет игрокам в команде быть ближе друг к другу – мы живем рядом и часто ходим на ужин вместе. Так что это преимущество.

– Тольятти известен своим производством автомобилей. За руль «Лады» вы уже садились?

– Нет, но я хотел бы попробовать, это был бы интересный опыт. Когда моя семья приезжала в Тольятти, мы ходили в «Музей АВТОВАЗа», где получилось увидеть старые машины и узнать историю завода, – сказал Уильямс.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
я не против пожрать,но как интервью с иностранцем,"есть хорошие места -рестораны."
Они же не пойдут в театры, музеи, на концерты, вот только и говорят про рестораны. 😆
