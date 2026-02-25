Разин о себе: «На работе и в обычной жизни – два разных человека. Заходишь в раздевалку, как дрессировщик в клетку ко львам – надеваешь маску»

Разин о себе: на работе и в обычной жизни – два разных человека.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин поделился мнением о том, какой он человек вне тренерской работы.

– Я спросила у ChatGPT, каким он вас видит. Вот ответ: «Тренер с характером и зрелой профессиональной карьерой, человек, который умеет добиваться результата и не боится высказывать мнение, иногда ведет себя довольно эксцентрично». Согласны?

– Понимаете, на работе и в обычной жизни – это два разных человека. Тренер должен быть и начальником, и психологом, и тактиком – куча ролей.

Когда заходишь в раздевалку к ребятам, это как дрессировщик, заходящий в клетку ко львам, – ты надеваешь маску. Может, тебе хочется быть кому-то другом, с кем-то посидеть, что-то обсудить. Но ты тренер.

Поэтому если и говорят обо мне – то это про профессию, а не про меня как человека, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘ .

«В шутку говорю молодым: «Женитесь, заводите детей – результаты пойдут в гору». Интервью Андрея Разина

Разин об искусстве и музыке: «Люблю театр, но не всегда хватает времени. На оперу я бы точно не пошел, балет – тоже не мое. Шансон и рэп не слушаю, хотя Эминема могу включить»