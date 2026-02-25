  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о себе: «На работе и в обычной жизни – два разных человека. Заходишь в раздевалку, как дрессировщик в клетку ко львам – надеваешь маску»
5

Разин о себе: «На работе и в обычной жизни – два разных человека. Заходишь в раздевалку, как дрессировщик в клетку ко львам – надеваешь маску»

Разин о себе: на работе и в обычной жизни – два разных человека.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о том, какой он человек вне тренерской работы.

– Я спросила у ChatGPT, каким он вас видит. Вот ответ: «Тренер с характером и зрелой профессиональной карьерой, человек, который умеет добиваться результата и не боится высказывать мнение, иногда ведет себя довольно эксцентрично». Согласны?

– Понимаете, на работе и в обычной жизни – это два разных человека. Тренер должен быть и начальником, и психологом, и тактиком – куча ролей.

Когда заходишь в раздевалку к ребятам, это как дрессировщик, заходящий в клетку ко львам, – ты надеваешь маску. Может, тебе хочется быть кому-то другом, с кем-то посидеть, что-то обсудить. Но ты тренер.

Поэтому если и говорят обо мне – то это про профессию, а не про меня как человека, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘.

«В шутку говорю молодым: «Женитесь, заводите детей – результаты пойдут в гору». Интервью Андрея Разина

Разин об искусстве и музыке: «Люблю театр, но не всегда хватает времени. На оперу я бы точно не пошел, балет – тоже не мое. Шансон и рэп не слушаю, хотя Эминема могу включить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoАндрей Разин
психология
logoМеталлург Мг
logoСпортс
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин об уходе дочери из фигурного катания: «Там ценятся компактные девочки, которым легче прыгать. Мне нравится биатлон. Никакой коррупции – кто быстрее приехал, тот и победил»
25 февраля, 10:42
Разин об отношениях: «Мужчины все делают ради женщин, история это показывает. Война за Трою – из-за женщины. Успехи – во многом благодаря им. Неудачи – мы сами виноваты»
25 февраля, 08:30
Разин о Кузнецове: «Мы его взяли, дали возможность набрать форму. Просто в состав «Металлурга» он не вписался. А говорят, что я Женю «загнобил», публике нужна перчинка»
25 февраля, 06:40
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
33 минуты назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем