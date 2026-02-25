Юрзинов о канадских площадках: «Переход не пошел нам на пользу. Наши мастера лучше всех катались и находили неожиданные ходы. Маленький лед требует других качеств»
Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов поделился мнением о размере площадок на турнирах ИИХФ.
Ранее стандартным форматом на международных турнирах была площадка размером 60 на 30 метров. На прошедшей Олимпиаде организаторы старались придерживаться стандарта НХЛ – 60,96 на 25,9 метра. Канадским считается размер 60 на 26 метров.
– Много нареканий вызвала геометрия главной арены Италии, но в целом ее формат был ближе к канадскому. Как вы отнеслись к переходу ИИХФ на маленькие площадки?
– Тут поезд уже ушел, поздно спорить.
В свое время в сборной СССР мы много внимания уделяли переходу на канадские площадки. Вносили коррективы в тактику наших великих мастеров, давали время на адаптацию, после которой сборная СССР блистала на канадских площадках не менее ярко, чем на европейских.
При этом нужно понимать, что большой лед нарабатывал у наших хоккеистов и нашей школы особые качества. Наши мастера великолепно видели площадку, находили неожиданные ходы в командной игре, лучше всех катались.
Маленький лед больше востребует другие качества. У перехода на такой формат есть свои минусы и плюсы. В целом я считаю, что такой переход на пользу отечественной школе не пошел, – сказал Юрзинов.
