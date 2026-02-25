  • Спортс
  Юрзинов о канадских площадках: «Переход не пошел нам на пользу. Наши мастера лучше всех катались и находили неожиданные ходы. Маленький лед требует других качеств»
Юрзинов о канадских площадках: «Переход не пошел нам на пользу. Наши мастера лучше всех катались и находили неожиданные ходы. Маленький лед требует других качеств»

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов поделился мнением о размере площадок на турнирах ИИХФ.

Ранее стандартным форматом на международных турнирах была площадка размером 60 на 30 метров. На прошедшей Олимпиаде организаторы старались придерживаться стандарта НХЛ – 60,96 на 25,9 метра. Канадским считается размер 60 на 26 метров.

– Много нареканий вызвала геометрия главной арены Италии, но в целом ее формат был ближе к канадскому. Как вы отнеслись к переходу ИИХФ на маленькие площадки?

– Тут поезд уже ушел, поздно спорить.

В свое время в сборной СССР мы много внимания уделяли переходу на канадские площадки. Вносили коррективы в тактику наших великих мастеров, давали время на адаптацию, после которой сборная СССР блистала на канадских площадках не менее ярко, чем на европейских.

При этом нужно понимать, что большой лед нарабатывал у наших хоккеистов и нашей школы особые качества. Наши мастера великолепно видели площадку, находили неожиданные ходы в командной игре, лучше всех катались.

Маленький лед больше востребует другие качества. У перехода на такой формат есть свои минусы и плюсы. В целом я считаю, что такой переход на пользу отечественной школе не пошел, – сказал Юрзинов.

Юрзинов об ОИ-2026: «Сборные сварены в котле НХЛ и близки по стилю. В 1998-м игру чехов нельзя было спутать с канадской – у каждого было свое лицо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Углы на ОИ были другие.
А насчет размеров - все верно.
Можно еще добавить, что лучшее катание сегодня у скандинавов, отказывающихся переходить на узкие.
«Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов» - дальше можно не читать…туфта.
Любой помощник при главном тренере никогда не удостаивался столь высокого звания. Из грязи в князи? Кстати, вчера прочитал, что он четырех_кратный олимпийский чемпион, так как был в 2018 консультантом у Романа Борисовича, еще не успевшего купить корочки тренера.
мы переходим на канадские площадки, чтобы игра была динамичнее, а потом через год придумываем овертаймы 3х3 и хоккей 3х3. может дело не в площадках?
