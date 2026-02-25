Реник о победе США на ОИ: «Толпы лицемеров политизировали ее. Это неправильно, спорт должен объединять страну»

Реник о победе США на ОИ: толпы лицемеров ее политизировали.

Член Зала хоккейной славы Джереми Реник заявил, что в США политизировали победу над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады .

«Спорт должен объединять страну, а не быть частью политики. Мы должны сплачиваться вокруг чего-то.

Думаю, 99% американцев в социальных сетях были в восторге от победы. А потом люди политизировали ее, и это неправильно. Появились толпы лицемеров.

К сожалению, мы не можем все вместе отпраздновать один из величайших моментов в спорте», – сказал Реник в интервью Fox News.

