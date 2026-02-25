  • Спортс
9

Реник о победе США на ОИ: «Толпы лицемеров политизировали ее. Это неправильно, спорт должен объединять страну»

Член Зала хоккейной славы Джереми Реник заявил, что в США политизировали победу над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады.

«Спорт должен объединять страну, а не быть частью политики. Мы должны сплачиваться вокруг чего-то.

Думаю, 99% американцев в социальных сетях были в восторге от победы. А потом люди политизировали ее, и это неправильно. Появились толпы лицемеров.

К сожалению, мы не можем все вместе отпраздновать один из величайших моментов в спорте», – сказал Реник в интервью Fox News.

Трамп примерил золотую медаль ОИ-2026, которую ему дал Мэттью Ткачак: «Теперь я ее не верну. Выменяю на что-нибудь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Ну сначала радовались все американцы. Потом спортсмены и Трамп открыли рты, увы, а другие решили не глотать их слова. А теперь в комментариях в соцсетях спортсменов адище
Ответ Hivaga22
Ну сначала радовались все американцы. Потом спортсмены и Трамп открыли рты, увы, а другие решили не глотать их слова. А теперь в комментариях в соцсетях спортсменов адище
Кто эти другие? Левачьё, у которых при слове Трамп начинается припадок и калонедержание?
Ответ Устин Дражин
Кто эти другие? Левачьё, у которых при слове Трамп начинается припадок и калонедержание?
Ага, горстка этих беспонтовых, ничего не значащих людей, которая сейчас покажет золотым медалистам, где раки зимуют и почему надо фильтровать базар)
если бы вы там были, то вылетели бы в 1/4 как в сочи и вакувере. после этого уже было без ваших как и сейчас. ничего не поменялось. за кого вы трепетали после вылета в 1/4й
