Глава ИИХФ Тардиф об овертайме «3 на 3» в финале Олимпиады: «Формат сохранится и в будущем. Это лучший вариант для плотного графика»
Глава ИИХФ Тардиф об овертайме «3 на 3» в финале ОИ: формат сохранится.
Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что овертаймы в формате «3 на 3» останутся и на следующей Олимпиаде. На Играх в Италии финалы и мужского, и женского турнира завершились в дополнительное время.
«Это лучший вариант правил для плотного графика. Нам нужно провести 30 игр за 11 дней у мужчин и 28 игр за 13 дней у женщин – это огромная задача.
Формат овертайма сохранится и в будущем», – сказал Тардиф.
Тардиф о приезде Ларионова на финал ОИ: «Никаких встреч с ИИХФ не проводилось»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тьфу, г-о французское... Ему плевать на Хоккей, принципы и развитие этой великой игры. Гнилье...