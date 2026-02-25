Глава ИИХФ Тардиф об овертайме «3 на 3» в финале Олимпиады: «Формат сохранится и в будущем. Это лучший вариант для плотного графика»

Глава ИИХФ Тардиф об овертайме «3 на 3» в финале ОИ: формат сохранится.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что овертаймы в формате «3 на 3» останутся и на следующей Олимпиаде . На Играх в Италии финалы и мужского, и женского турнира завершились в дополнительное время.

«Это лучший вариант правил для плотного графика. Нам нужно провести 30 игр за 11 дней у мужчин и 28 игр за 13 дней у женщин – это огромная задача.

Формат овертайма сохранится и в будущем», – сказал Тардиф.

