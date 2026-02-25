  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Глава ИИХФ Тардиф об овертайме «3 на 3» в финале Олимпиады: «Формат сохранится и в будущем. Это лучший вариант для плотного графика»
12

Глава ИИХФ Тардиф об овертайме «3 на 3» в финале Олимпиады: «Формат сохранится и в будущем. Это лучший вариант для плотного графика»

Глава ИИХФ Тардиф об овертайме «3 на 3» в финале ОИ: формат сохранится.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что овертаймы в формате «3 на 3» останутся и на следующей Олимпиаде. На Играх в Италии финалы и мужского, и женского турнира завершились в дополнительное время. 

«Это лучший вариант правил для плотного графика. Нам нужно провести 30 игр за 11 дней у мужчин и 28 игр за 13 дней у женщин – это огромная задача.

Формат овертайма сохранится и в будущем», – сказал Тардиф.

Тардиф о приезде Ларионова на финал ОИ: «Никаких встреч с ИИХФ не проводилось»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoолимпийский хоккейный турнир жен
logoИИХФ
logoКХЛ
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЛюк Тардиф
logoНХЛ
Олимпиада-2030
правила
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для регулярки/группы 3 на 3 - норм. Для плей-офф - шляпа. Сильнейший должен определяться в формате 5 на 5. От того, что финальный матч будет длиться дольше минут на 20-30, думаю, трагедии не случится, как-нибудь впишут в график.
Ответ user_85
Для регулярки/группы 3 на 3 - норм. Для плей-офф - шляпа. Сильнейший должен определяться в формате 5 на 5. От того, что финальный матч будет длиться дольше минут на 20-30, думаю, трагедии не случится, как-нибудь впишут в график.
Нет смысла рассуждать - сохранится. И точка.
Ответ user_85
Для регулярки/группы 3 на 3 - норм. Для плей-офф - шляпа. Сильнейший должен определяться в формате 5 на 5. От того, что финальный матч будет длиться дольше минут на 20-30, думаю, трагедии не случится, как-нибудь впишут в график.
Не впишут - церемония закрытия ждать не будет.
Можно монетку после основного времени подкидывать, ещё быстрее получится при плотном графике😁
Конечно финал надо играть в овертайме 5 на 5. Там по определению два сильнейшие команды, а с ребятами из НХЛ — это такие монстры в нападении, что вероятность не увидеть шайбу за 20 минут очень мала.
Ответ Алекс Баландин
Конечно финал надо играть в овертайме 5 на 5. Там по определению два сильнейшие команды, а с ребятами из НХЛ — это такие монстры в нападении, что вероятность не увидеть шайбу за 20 минут очень мала.
То то в НХЛ бывало по несколько 20минутных периодов бывало катали-))
Ответ Вася Путин
То то в НХЛ бывало по несколько 20минутных периодов бывало катали-))
Посчитайте процент подобных матчей от тех, что кончались в первом овертайме.
чего ещё ждать, человек в хоккее понимает ровным счетом ничего.
Недалекий французишка, внедренный в хоккей европсихопатами помешанными на русофобии...
Тьфу, г-о французское... Ему плевать на Хоккей, принципы и развитие этой великой игры. Гнилье...
только 5х5 до гола как в КС
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»
25 февраля, 00:15
Карандин считает судейство на ОИ слабым: «Главная проблема – один центр силы в мировом хоккее. НХЛ все диктует, во времена СССР мы этого не позволяли»
22 февраля, 08:30
Назаров об Олимпиаде-2026: «Провал Франции с треском, у Тардифа получилось только сесть в лужу. Отстранение России не помогло, а сыграло во вред турниру, снизив уровень»
18 февраля, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
33 минуты назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем