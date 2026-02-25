Роман Ротенберг: в 90-х мы упустили хоккейное развитие, но сейчас возвращаем величие.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о перспективах развития российского хоккея.

– Вы были удивлены, что сборная Словакии с тремя игроками КХЛ вышла сразу в полуфинал? А ведь Игорь Ларионов не хотел брать хоккеистов КХЛ на Олимпиаду.

– А зачем недооценивать нашу лигу? У нас в КХЛ очень высокий уровень. Много талантливых ребят. И мы должны помнить о том, что 99% российских хоккеистов, играющих сейчас в НХЛ, прошли как раз школу КХЛ.

Вертикаль сборной России – они начинали с U16. Тот же Кирилл Капризов на моих глазах прошел все ступеньки сборных России. И он приобрел те навыки, которые ему в свое время дали в Новокузнецке, в Уфе, в ЦСКА. Это заслуга всех тренеров, которые работали с Кириллом.

Они все – игроки КХЛ . Нам важно об этом помнить. А потом уже они стали игроками НХЛ. Мы должны гордиться своей лигой, своим хоккеем. И мы видим, что в 90-х мы упустили это хоккейное развитие. Многие тренеры уехали в зарубежные страны по понятным причинам. Но сейчас мы возвращаем наше величие.

Есть много ребят, которые выйдут на очень высокий уровень. Я же много езжу по стране, путешествую по регионам. Чем меньше дети, тем больше у них таланта. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении.

Многие родители отдают детей в хоккей. И мы увидим скоро новых звезд – дай бог таких, как Малкин, Овечкин, Капризов. На это просто нужно время. Это тяжелый труд, но мы все вместе над этим работаем, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине – истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики – мы ничем не хуже коллег»