  Роман Ротенберг: «В 90-х мы упустили хоккейное развитие, но сейчас возвращаем величие. Скоро увидим новых звезд – как Малкин, Овечкин, Капризов. Мы вместе над этим работаем»
84

Роман Ротенберг: «В 90-х мы упустили хоккейное развитие, но сейчас возвращаем величие. Скоро увидим новых звезд – как Малкин, Овечкин, Капризов. Мы вместе над этим работаем»

Роман Ротенберг: в 90-х мы упустили хоккейное развитие, но сейчас возвращаем величие.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о перспективах развития российского хоккея.

– Вы были удивлены, что сборная Словакии с тремя игроками КХЛ вышла сразу в полуфинал? А ведь Игорь Ларионов не хотел брать хоккеистов КХЛ на Олимпиаду.

– А зачем недооценивать нашу лигу? У нас в КХЛ очень высокий уровень. Много талантливых ребят. И мы должны помнить о том, что 99% российских хоккеистов, играющих сейчас в НХЛ, прошли как раз школу КХЛ.

Вертикаль сборной России – они начинали с U16. Тот же Кирилл Капризов на моих глазах прошел все ступеньки сборных России. И он приобрел те навыки, которые ему в свое время дали в Новокузнецке, в Уфе, в ЦСКА. Это заслуга всех тренеров, которые работали с Кириллом.

Они все – игроки КХЛ. Нам важно об этом помнить. А потом уже они стали игроками НХЛ. Мы должны гордиться своей лигой, своим хоккеем. И мы видим, что в 90-х мы упустили это хоккейное развитие. Многие тренеры уехали в зарубежные страны по понятным причинам. Но сейчас мы возвращаем наше величие.

Есть много ребят, которые выйдут на очень высокий уровень. Я же много езжу по стране, путешествую по регионам. Чем меньше дети, тем больше у них таланта. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении.

Многие родители отдают детей в хоккей. И мы увидим скоро новых звезд – дай бог таких, как Малкин, Овечкин, Капризов. На это просто нужно время. Это тяжелый труд, но мы все вместе над этим работаем, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине – истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики – мы ничем не хуже коллег»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
детский хоккей
84 комментария
Ох уж эти девяностые. Надо еще немного подождать, чтоб разгрести последствия.
Ответ rboroveev@gmail.com
Ох уж эти девяностые. Надо еще немного подождать, чтоб разгрести последствия.
тогда и было развитие, реальное
Ответ rboroveev@gmail.com
Ох уж эти девяностые. Надо еще немного подождать, чтоб разгрести последствия.
Слушай внимательно что говорит Роман Борисович, особенно такие как ты из дома не выходили ,боялся что с норм пацанами встретишься и с тобой поговорят
люди родившиеся в 90-е уже карьеры заканчивают.

Кстати прекол если Путин реально будет сидеть до 2036, то в 2035 уже глубоко за 50 Роман Борисыч Ротенберг будет рассказывать как мы выправляем ситуацию после 90-х))))
Ответ Алексaндр Молодкин
люди родившиеся в 90-е уже карьеры заканчивают. Кстати прекол если Путин реально будет сидеть до 2036, то в 2035 уже глубоко за 50 Роман Борисыч Ротенберг будет рассказывать как мы выправляем ситуацию после 90-х))))
Что значит если??? А для чего мы в конституцию вписывали, что у нас самые зеленые поля и самое синее небо?
Ответ Алексaндр Молодкин
люди родившиеся в 90-е уже карьеры заканчивают. Кстати прекол если Путин реально будет сидеть до 2036, то в 2035 уже глубоко за 50 Роман Борисыч Ротенберг будет рассказывать как мы выправляем ситуацию после 90-х))))
Однако стабильность.
Отдохни уже. Трудолюбивый ты наш.
Ответ Александр_1116757432
Отдохни уже. Трудолюбивый ты наш.
Его штырит очевидно) Надо на допинг проверить.
Ответ bear7904
Его штырит очевидно) Надо на допинг проверить.
И на полиграфе заодно
Игроки, воспитанные в 90-х взяли ЧМ-08, 09, МЧМ-2011, ЧМ-12, 14 так-то
Ответ Pasha Giggz
Игроки, воспитанные в 90-х взяли ЧМ-08, 09, МЧМ-2011, ЧМ-12, 14 так-то
И здесь вы Роману подсечку организовали. Вы албанец?
Чем меньше дети, тем больше у них таланта...Что это он сказал?
Похоже это поймут не только лишь все...
Ответ Сергей Круг
Чем меньше дети, тем больше у них таланта...Что это он сказал? Похоже это поймут не только лишь все...
Отсылка на Джеффри Эйнштейна?????
Ответ noyneim
Отсылка на Джеффри Эйнштейна?????
Эпштейна?
В 90-х океан был Громким, но Роман Борисович над этим поработал и теперь океан Тихий.
Зато в 90-х вы со своей семейкой своего не упустили...
Ответ kutavlik
Зато в 90-х вы со своей семейкой своего не упустили...
В 90-х эта семья не отличались от большинства)

Скиллы предпринимательские у Дяди чуть позже развились)
так малкин и овечкин - это продукт 90х по сути. но хотя всегда можно перевернуть наоборот - малкин и овечкин ВОПРЕКИ 90м выросли, на обломках советской школы
Последнюю четверть века мы только и расхлебываем проклятое наследие 90-х. Еще пару десятков лет потерпеть, сплотиться, не раскачивать, и все у нас получится!
Ротенберга надо вместе с Дегтяревым и Губерниевым закрыть в одной комнате и ключ выкинуть
