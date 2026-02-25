  • Спортс
  • Назаров об отъезде Ларионова на финал ОИ: «Игоря знают все крупнейшие спортивные чиновники, да и просто весь мир. А кто знает тех, кто его критикует?»
Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров прокомментировал отъезд Игоря Ларионова из СКА на финал Олимпиады в Италию «по важным хоккейным делам».

Сообщалось, что он провел ряд встреч с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не общалась с Ларионовым.

«Для меня непонятно, почему в последние дни посыпалось столько ненависти, злобы и нравоучений в адрес моего давнего товарища Игоря Ларионова, вместе с которым мы, а также с Сергеем Макаровым, играли в составе «Сан-Хосе».

Видимо, кто-то забыл, что СКА, к примеру, выиграл семь матчей из последних восьми, даже несмотря на вынужденный отъезд Ларионова по важным делам в олимпийскую Италию.

Наверное, не все помнят, что именно Ларионов, например, является единственным россиянином в выборочном комитете Зала славы НХЛ в Торонто, что Игоря знают все крупнейшие мировые спортивные чиновники, да и просто весь мир. А кто знает тех, кто критикует Ларионова?

Если после его поездки на мировой спортивной арене по отношению к России действительно начнутся положительные шаги – то, думаю, что все эти люди возьмут свои слова обратно и поймут, что они совершали ошибку и рано закапывали этого человека.

Он еще принесет очень много пользы российскому хоккею», – сказал Назаров.

Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь» 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
