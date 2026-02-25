«Тампа», «Эдмонтон», «Даллас», «Детройт» и «Бостон» интересуются Ристолайненом. «Филадельфия» хочет пик 1-го раунда и проспекта за 31-летнего защитника (Daily Faceoff)

«Тампа», «Эдмонтон», «Даллас», «Детройт» и «Бостон» интересуются Ристолайненом.

По информации инсайдера Daily Faceoff Энтони Ди Марко, «Тампа », «Эдмонтон », «Даллас », «Детройт » и «Бостон » интересуются защитником «Филадельфии » Расмусом Ристолайненом .

Отмечается, что «Флайерс» рассчитывают получить за 31-летнего защитника пик первого раунда драфта, проспекта и еще один дополнительный актив.

В этом сезоне Ристолайнен провел только 19 матчей из-за травмы, набрав 6 (1+5) очков. На Олимпиаде 31-летний хоккеист сыграл 6 матчей и сделал 3 ассиста при полезности «плюс 9», завоевав бронзу со сборной Финляндии.

Его действующий контракт с зарплатой 5,1 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2027-го.