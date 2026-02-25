«Тампа», «Эдмонтон», «Даллас», «Детройт» и «Бостон» интересуются Ристолайненом. «Филадельфия» хочет пик 1-го раунда и проспекта за 31-летнего защитника (Daily Faceoff)
«Тампа», «Эдмонтон», «Даллас», «Детройт» и «Бостон» интересуются Ристолайненом.
По информации инсайдера Daily Faceoff Энтони Ди Марко, «Тампа», «Эдмонтон», «Даллас», «Детройт» и «Бостон» интересуются защитником «Филадельфии» Расмусом Ристолайненом.
Отмечается, что «Флайерс» рассчитывают получить за 31-летнего защитника пик первого раунда драфта, проспекта и еще один дополнительный актив.
В этом сезоне Ристолайнен провел только 19 матчей из-за травмы, набрав 6 (1+5) очков. На Олимпиаде 31-летний хоккеист сыграл 6 матчей и сделал 3 ассиста при полезности «плюс 9», завоевав бронзу со сборной Финляндии.
Его действующий контракт с зарплатой 5,1 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2027-го.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем же он Тампе? У них, когда все с больничного вернутся, уже будет 9 защитников + Карлайл освоился. Хорошо бы правого форварда во 2-е звено
Зачем же он Тампе? У них, когда все с больничного вернутся, уже будет 9 защитников + Карлайл освоился. Хорошо бы правого форварда во 2-е звено
Илья Михеев в приличной форме им бы оказался полезен
он даже первый раунд не стоит
С такими хотелками будет дальше бокопорить во Флайерз
Не знаю кто в здравом уме отдаст столько за Ристолайнена. Его и бесплатно-то забирать такое себе.
Если Бриер умудрится это хрустальное полено, которое получает больше 5 млн в год, сплавить за пик 1 раунда, это будет просто нечто
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем