Воробьев об Олимпиадах без НХЛ: «В Милане тоже не все сильнейшие были. Кто-то считает золото 2018-го неполноценным – если ворошить историю хоккея, мы многое обесценим»

Воробьев о ценности Олимпиады без НХЛ: в Милане тоже не все сильнейшие были.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о ценности олимпийских хоккейных турниров без участия игроков НХЛ.

25 февраля исполнилось 8 лет победе сборной Олимпийских спортсменов из России на Играх в Пхенчхане. В финале команда оказалась сильнее Германии (4:3 ОТ).

«За прошедшие с той Олимпиады восемь лет о сборной версии Пхенчхан-2018 говорили разное. Многие благодарили ребят за победу, радовались их успеху. Есть и те, кто считает ту золотую медаль, скажем так, неполноценной – потому что на Играх не было звезд НХЛ .

Сравнивать можно все, что угодно, и найти негатив тоже можно везде. Если начать ворошить историю хоккея, то, елки-палки, так мы многое обесценим. В Милане тоже не все сильнейшие были.

Но знаю, что те, кто хоть что-то выигрывал, никогда потом не скажут «да, там было легче, там не с кем было соперничать». Они понимают, что победить на Олимпиаде в любых составах при таком давлении совсем не просто. Пройти этот путь от первого матча до золотой медали и физически, и психологически это очень тяжело. И наш финал это показал.

Да, вывеска «Победили Германию в овертайме финала со счетом 4:3, побывав у пропасти» кому-то покажется не очень привлекательной. Но золото у сборной России. И оно точно не стало лишним в коллекции побед нашего хоккея», – написал Воробьев в блоге на Спортсе’‘ .

