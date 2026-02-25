  • Спортс
  • Воробьев об Олимпиадах без НХЛ: «В Милане тоже не все сильнейшие были. Кто-то считает золото 2018-го неполноценным – если ворошить историю хоккея, мы многое обесценим»
15

Воробьев об Олимпиадах без НХЛ: «В Милане тоже не все сильнейшие были. Кто-то считает золото 2018-го неполноценным – если ворошить историю хоккея, мы многое обесценим»

Воробьев о ценности Олимпиады без НХЛ: в Милане тоже не все сильнейшие были.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о ценности олимпийских хоккейных турниров без участия игроков НХЛ.

25 февраля исполнилось 8 лет победе сборной Олимпийских спортсменов из России на Играх в Пхенчхане. В финале команда оказалась сильнее Германии (4:3 ОТ).

«За прошедшие с той Олимпиады восемь лет о сборной версии Пхенчхан-2018 говорили разное. Многие благодарили ребят за победу, радовались их успеху. Есть и те, кто считает ту золотую медаль, скажем так, неполноценной – потому что на Играх не было звезд НХЛ.

Сравнивать можно все, что угодно, и найти негатив тоже можно везде. Если начать ворошить историю хоккея, то, елки-палки, так мы многое обесценим. В Милане тоже не все сильнейшие были.

Но знаю, что те, кто хоть что-то выигрывал, никогда потом не скажут «да, там было легче, там не с кем было соперничать». Они понимают, что победить на Олимпиаде в любых составах при таком давлении совсем не просто. Пройти этот путь от первого матча до золотой медали и физически, и психологически это очень тяжело. И наш финал это показал.

Да, вывеска «Победили Германию в овертайме финала со счетом 4:3, побывав у пропасти» кому-то покажется не очень привлекательной. Но золото у сборной России. И оно точно не стало лишним в коллекции побед нашего хоккея», – написал Воробьев в блоге на Спортсе’‘.

«Когда проигрывали немцам, был уверен: «Нифига, забьем!» Илья Воробьев – о золотом финале-2018

Воробьев о победе на ОИ-2018: «Ожидания, что мы должны всех рвать, были против нас. Если не золото, тогда что – профукали спорт №1?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не в полноценности дело. Золото как золото, молодец Гусев, молодец Капризов. Дацюк с Ковальчуком запрыгнули в последний вагон можно сказать. Раз в 4 года, атмосфера и всё остальное. Нормальная победа.
Дело в фанфарах. Это золото можно приравнять к Минску 2014. Там тоже был обычный ЧМ, а по итогу -доказали, лучшие- и прочее. Именно реабилитировались.
А за пару месяцев до этого был жёсткий провал. Никаких выводов не сделали, кроме поиска виноватого, им оказался седой мужик из Казани, не очень то в эту сборную рвавшийся.
Что мы видим и слышим в последнее время о той победе? Гимны - Ротенберг - всех порвём - Ротенберг - нас боятся - Ротенберг - наши конспекты - Ротенберг! Вот на что люди реагируют, а не на сам факт победы. И понять людей можно..
Ответ Chell
Не в полноценности дело. Золото как золото, молодец Гусев, молодец Капризов. Дацюк с Ковальчуком запрыгнули в последний вагон можно сказать. Раз в 4 года, атмосфера и всё остальное. Нормальная победа. Дело в фанфарах. Это золото можно приравнять к Минску 2014. Там тоже был обычный ЧМ, а по итогу -доказали, лучшие- и прочее. Именно реабилитировались. А за пару месяцев до этого был жёсткий провал. Никаких выводов не сделали, кроме поиска виноватого, им оказался седой мужик из Казани, не очень то в эту сборную рвавшийся. Что мы видим и слышим в последнее время о той победе? Гимны - Ротенберг - всех порвём - Ротенберг - нас боятся - Ротенберг - наши конспекты - Ротенберг! Вот на что люди реагируют, а не на сам факт победы. И понять людей можно..
Мне лично наплевать на пух и лозунги Йозе. И всегда было наплевать. А хоккеисты, выигравшие золото на ОИ 2018, большие молодцы.
Ответ Максим Седов
Мне лично наплевать на пух и лозунги Йозе. И всегда было наплевать. А хоккеисты, выигравшие золото на ОИ 2018, большие молодцы.
этот недоразвитый как раз таки и обесценивает ту победу , вот и все
А давайте поворошим прошлое?😉 А то все дружно историю забыли и слушают только Ротенберга и его прикормышей
Последняя нормальная Олимпиада в хоккее была в Сочи
Ответ Олег Сергеевич
Последняя нормальная Олимпиада в хоккее была в Сочи
В плане организации однозначно лучшая Олимпиада.
Ответ Максим Седов
В плане организации однозначно лучшая Олимпиада.
самая позорная
Здесь главное в подаче информации. Золото 2018,есть,но и золото финнов 2022 тоже есть. Но мы предпочитаем информацию подать так, чтобы проигрыш 2022 был выигрышем серебряной медали. Разве нет? Хотя в 1980 году, серебро ОИ было позором. Причём абсолютным.
