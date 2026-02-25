Воробьев об Олимпиадах без НХЛ: «В Милане тоже не все сильнейшие были. Кто-то считает золото 2018-го неполноценным – если ворошить историю хоккея, мы многое обесценим»
Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о ценности олимпийских хоккейных турниров без участия игроков НХЛ.
25 февраля исполнилось 8 лет победе сборной Олимпийских спортсменов из России на Играх в Пхенчхане. В финале команда оказалась сильнее Германии (4:3 ОТ).
«За прошедшие с той Олимпиады восемь лет о сборной версии Пхенчхан-2018 говорили разное. Многие благодарили ребят за победу, радовались их успеху. Есть и те, кто считает ту золотую медаль, скажем так, неполноценной – потому что на Играх не было звезд НХЛ.
Сравнивать можно все, что угодно, и найти негатив тоже можно везде. Если начать ворошить историю хоккея, то, елки-палки, так мы многое обесценим. В Милане тоже не все сильнейшие были.
Но знаю, что те, кто хоть что-то выигрывал, никогда потом не скажут «да, там было легче, там не с кем было соперничать». Они понимают, что победить на Олимпиаде в любых составах при таком давлении совсем не просто. Пройти этот путь от первого матча до золотой медали и физически, и психологически это очень тяжело. И наш финал это показал.
Да, вывеска «Победили Германию в овертайме финала со счетом 4:3, побывав у пропасти» кому-то покажется не очень привлекательной. Но золото у сборной России. И оно точно не стало лишним в коллекции побед нашего хоккея», – написал Воробьев в блоге на Спортсе’‘.
«Когда проигрывали немцам, был уверен: «Нифига, забьем!» Илья Воробьев – о золотом финале-2018
Воробьев о победе на ОИ-2018: «Ожидания, что мы должны всех рвать, были против нас. Если не золото, тогда что – профукали спорт №1?»
Дело в фанфарах. Это золото можно приравнять к Минску 2014. Там тоже был обычный ЧМ, а по итогу -доказали, лучшие- и прочее. Именно реабилитировались.
А за пару месяцев до этого был жёсткий провал. Никаких выводов не сделали, кроме поиска виноватого, им оказался седой мужик из Казани, не очень то в эту сборную рвавшийся.
Что мы видим и слышим в последнее время о той победе? Гимны - Ротенберг - всех порвём - Ротенберг - нас боятся - Ротенберг - наши конспекты - Ротенберг! Вот на что люди реагируют, а не на сам факт победы. И понять людей можно..