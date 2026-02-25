  • Спортс
  • Якушев о подготовке к Суперсерии-72: «Тарасов придумал упражнение «Бей канадца». Хоккеисты втыкались плечом в ствол дерева или в борт. Но между «бей» и «убей» – большая разница»
5

Александр Якушев: упражнение «Бей канадца» придумал Тарасов.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился мнением о тренировочном упражении «Бей канадца». Ранее его показал на видео Роман Ротенберг.

– Фил Эспозито признавался в своем настроении накануне старта Суперсерии: «Если бы мне сказали: «Иди и убей», реально убей, не в переносном смысле, – убил бы». У нас ведь при всей идеологической составляющей советского бытия такого не было?

– Нет, конечно, у нас вообще так не было принято, чтобы призывать «иди и убей».

Единственное, знаете, на память приходит упражнение под названием «Бей канадца», которое придумал тренер Анатолий Тарасов. Хоккеисты должны были разбегаться и что есть силы втыкаться плечом в толстый ствол дерева или хоккейный бортик. Но между «бей» и «убей» – большая разница, согласитесь.

А Эспозито – он же в общем-то добрый парень, порядочный мужик во всех отношениях, хотя и злой чисто в спортивном плане, – сказал Якушев.

Ротенберг под музыку из «Рокки» делал упражение «Бей канадца» на тренировке: «Все берем на вооружение! 🇷🇺💪»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Рекомендуем