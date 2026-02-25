Александр Якушев: упражнение «Бей канадца» придумал Тарасов.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился мнением о тренировочном упражении «Бей канадца». Ранее его показал на видео Роман Ротенберг .

– Фил Эспозито признавался в своем настроении накануне старта Суперсерии: «Если бы мне сказали: «Иди и убей», реально убей, не в переносном смысле, – убил бы». У нас ведь при всей идеологической составляющей советского бытия такого не было?

– Нет, конечно, у нас вообще так не было принято, чтобы призывать «иди и убей».

Единственное, знаете, на память приходит упражнение под названием «Бей канадца», которое придумал тренер Анатолий Тарасов . Хоккеисты должны были разбегаться и что есть силы втыкаться плечом в толстый ствол дерева или хоккейный бортик. Но между «бей» и «убей» – большая разница, согласитесь.

А Эспозито – он же в общем-то добрый парень, порядочный мужик во всех отношениях, хотя и злой чисто в спортивном плане, – сказал Якушев.

