Разин об искусстве и музыке: «Люблю театр, но не всегда хватает времени. На оперу я бы точно не пошел, балет – тоже не мое. Шансон и рэп не слушаю, хотя Эминема могу включить»

Разин об искусстве и музыке: люблю театр, но времени не всегда хватает.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин заявил, что любит театр и современную музыку.

– Вы любите театр?

– Люблю, но времени не всегда хватает. Мы ходили в Экспо – там проходят концерты. Были в небольшом «ТургеневЪ театре» – маленький зал, но актеры выложились на все сто. Шикарное мероприятие.

– Что вам ближе – театр, балет, опера?

– На оперу я точно не пошел бы. Балет – тоже, наверное, не мое. Мы ходили на концерт оркестра современной музыки – репертуар от Queen до современных зарубежных исполнителей. Очень понравилось.

– Что вы слушаете из музыки?

– Шансон и рэп не слушаю. Хотя Эминема могу включить. В целом люблю что-то новое, современное. Супруга часто подсказывает новые треки – иногда очень даже заходят. Из последнего – Jeny Vesna.

Если песня цепляет – неважно, на каком языке. Главное, чтобы нравилась, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘ .

«В шутку говорю молодым: «Женитесь, заводите детей – результаты пойдут в гору». Интервью Андрея Разина

Разин об уходе дочери из фигурного катания: «Там ценятся компактные девочки, которым легче прыгать. Мне нравится биатлон. Никакой коррупции – кто быстрее приехал, тот и победил»