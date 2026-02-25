Тардиф о приезде Ларионова на финал ОИ: «Никаких встреч с ИИХФ не проводилось»
Люк Тардиф о приезде Ларионова на ОИ: никаких встреч с ИИХФ не проводилось.
Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не общалась с Игорем Ларионовым, приехавшим на финал Олимпиады в Италию «по важным хоккейным делам».
Главный тренер СКА, комментируя причины отъезда из клуба, сказал следующее: «Встречи были очень конструктивными и фантастическими. Мы не будем называть организации – это обоюдная договоренность».
«Слова Ларионова? Никаких встреч с ИИХФ не проводилось», – заявил Тардиф.
Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
"Встречи были фантастическими").
Если серьёзно, если бы даже захотел, Тардиф не успел со всеми болельщиками, приехавшими на финал, встретиться и пообщаться. А Ларионов лицо неофициальное и приехал в частном порядке, как уже правильно тут отметили в комментах
P.s. олимпиада это одно, а кубок мира другое...