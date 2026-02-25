14

Тардиф о приезде Ларионова на финал ОИ: «Никаких встреч с ИИХФ не проводилось»

Люк Тардиф о приезде Ларионова на ОИ: никаких встреч с ИИХФ не проводилось.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не общалась с Игорем Ларионовым, приехавшим на финал Олимпиады в Италию «по важным хоккейным делам».

Главный тренер СКА, комментируя причины отъезда из клуба, сказал следующее: «Встречи были очень конструктивными и фантастическими. Мы не будем называть организации – это обоюдная договоренность».

«Слова Ларионова? Никаких встреч с ИИХФ не проводилось», – заявил Тардиф.

Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
14 комментариев
«Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.»
Ответ NNM
«Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.»
"А ну-ка убери свой чемоданчик" (с)😀
Никаких встреч с ИИХФ не проводилось. Он показывал нам свой перстень из гостиницы по видеосвязи.
Ларионов тупую отмазку придумал своей туристической вылазке, но лапшу на уши не удалось повесить. Солидарности с людьми у него нет, не смог удержать и не приехать на исторический матч.
Ну а по сути кто такой Ларионов, чтобы главой ИИХФ какие то встречи проводить. Я не про то что он там никто и звать его никак. Все понятно, он легенда хоккея и все такое. Но сейчас его должность, он главный тренер команды КХЛ. Что он может решать на таком уровне. Полномочий никаких, чтобы кто его слушал.
Ой вей. А ведь нашлись люди, которые поверили словам профессора
Может Ларионов не в курсе, что Фазель больше не президент ИИХФ? :)
В принципе, Ларионов сказал правду.
"Встречи были фантастическими").
Если серьёзно, если бы даже захотел, Тардиф не успел со всеми болельщиками, приехавшими на финал, встретиться и пообщаться. А Ларионов лицо неофициальное и приехал в частном порядке, как уже правильно тут отметили в комментах
Ну проп...я,с кем не бывает..
Ну, а если! Он поговорил о снятии бана или кубка мира с участием нашей сборной? Там деньги считать умеют...
P.s. олимпиада это одно, а кубок мира другое...
Ну поехал и поехал, зачем народ дураки считать и выдумывать какие-то причины для отъезда, Ларионова помнят и уважают в хоккейном мире, но таких как не один десяток уважаемых , а разговаривать о допуске России с ним никто не собирался, не по сеньке шапка , не понятно зачем врать народу.
