Тардиф о приезде Ларионова на финал ОИ: «Никаких встреч с ИИХФ не проводилось»

Люк Тардиф о приезде Ларионова на ОИ: никаких встреч с ИИХФ не проводилось.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не общалась с Игорем Ларионовым , приехавшим на финал Олимпиады в Италию «по важным хоккейным делам».

Главный тренер СКА , комментируя причины отъезда из клуба, сказал следующее : «Встречи были очень конструктивными и фантастическими. Мы не будем называть организации – это обоюдная договоренность».

«Слова Ларионова? Никаких встреч с ИИХФ не проводилось», – заявил Тардиф.

Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»