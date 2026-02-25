Юрзинов об ОИ-2026: «Сборные сварены в котле НХЛ и близки по стилю. В 1998-м игру чехов нельзя было спутать с канадской – у каждого было свое лицо»

  • Спортс
Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире, который прошел в Италии с 11 по 22 февраля.

– В чем особенность этих Игр – например, в сравнении с Нагано, где сборная России под вашим руководством проиграла чехам финальный матч?

– Обе Олимпиады – и в 1998-м, и в 2026-м – привлекли лучших игроков по обе стороны океана, включая НХЛ. Нагано был первым таким опытом, ажиотаж зашкаливал. Уникальный турнир.

Тогда у каждой сборной было свое лицо. Например, хоккей чехов или финнов нельзя было спутать с хоккеем канадцев или американцев.

В Италии все ведущие сборные были сварены в котле НХЛ и в общем-то близки по стилю. Да, те же чехи или финны сохранили какие-то черты своих школ, это проявилось в их кубковых матчах с Канадой.

Тем не менее все эти команды вышли из НХЛ и играли в хоккей на базе этой лиги, – сказал Юрзинов.

Юрзинов о США на ОИ: «Было впечатление, что они взяли все лучшее из нашей школы хоккея. Куинн Хьюз – талантливый мальчишка! Такое впечатление, что он был в ЦСКА у Тихонова»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
2 комментария
Справедливости ради, в оригинальном интервью мысли Юрзинова не выглядят такими категоричными, как в публикуемых на спортсе фрагментах. Вроде бы ерунда, проблемы личного восприятия и тп. Но уже практически привык после заметки заходить и на сайт первоисточника... В общем, сдаётся мне, что идея генерации мини-заметок из "большого" чужого материала - ну, такое себе...
Да уж, особенно финны близки по стилю к США и Канаде. Шведы вообще непонятно во что играли. Как раз у каждого свое лицо. Особенно у чехов в 1/4 с кануками.
