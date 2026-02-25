  • Спортс
Воробьев о победе на ОИ-2018: «Ожидания, что мы должны всех рвать, были против нас. Если не золото, тогда что – профукали спорт №1?»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе на Олимпиаде-2018, которая проходила в корейском Пхенчхане. 25 февраля этому событию исполнилось 8 лет.

Напомним, на Играх-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России обыграла в финале Германию (4:3 ОТ).

«Мы привезли хороший состав, но ощущение было таким, что будто в раздевалке над нами висела бетонная стена. Напряжение такое, что если не выиграем – домой, возможно, не пустят.

Илья Ковальчук и Паша Дацюк, конечно, помогали ребятам, были лидерами. Паша – такой тихий лидер, за него больше говорили его действия на льду. А Илья и забивал много, и заводил раздевалку. Мог по башке дать, если что не так.

Тут две стороны. Да, у нас команда с двумя звездами НХЛ – это, конечно, плюс. Но и ожидания от нее были такими, что мы не просто должны были выиграть Олимпиаду. Мы должны были рвать всех. И это уже было против нас. Если не золото, тогда что – профукали спорт №1?» – написал Воробьев в блоге на Спортсе’‘.

«Когда проигрывали немцам, был уверен: «Нифига, забьем!» Илья Воробьев – о золотом финале-2018

Ротенберг о победе на ОИ-2018: «Мы пели гимн России всю ночь, вытащили невероятный финал – незабываемые воспоминания. Готовились к Играм 4 года, начали сразу после Сочи»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
сейчас футбольная ветка пояснит за спорт №1

главное чтобы адепты фигурки второе место не отжали😆
8 лет прошло
