У Чинахова родилась дочь. Девочку назвали Миа
У Егора Чинахова из «Питтсбурга» родилась дочь.
У 25-летнего нападающего «Питтсбурга» Егора Чинахова родилась дочь. Девочку назвали Миа.
«Наш самый бесценный и долгожданный подарок от Бога», – написала в соцсетях жена игрока Злата.
По ходу этого регулярного чемпионата НХЛ Чинахова обменяли из «Коламбуса» в «Питтсбург». Он набрал 12 (8+4) очков в 18 матчах за «Пингвинс».
Фото: instagram.com
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Егора Чинахова
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Миэ-Айгор Чайнохофф
Урвала счастливый билет в эту жизнь
Соседка.:)))