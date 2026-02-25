У Чинахова родилась дочь. Девочку назвали Миа

У Егора Чинахова из «Питтсбурга» родилась дочь.

У 25-летнего нападающего «Питтсбурга » Егора Чинахова родилась дочь. Девочку назвали Миа.

«Наш самый бесценный и долгожданный подарок от Бога», – написала в соцсетях жена игрока Злата.

По ходу этого регулярного чемпионата НХЛ Чинахова обменяли из «Коламбуса» в «Питтсбург». Он набрал 12 (8+4) очков в 18 матчах за «Пингвинс».

Фото: instagram.com