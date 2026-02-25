Фото
У Чинахова родилась дочь. Девочку назвали Миа

У Егора Чинахова из «Питтсбурга» родилась дочь.

У 25-летнего нападающего «Питтсбурга» Егора Чинахова родилась дочь. Девочку назвали Миа.

«Наш самый бесценный и долгожданный подарок от Бога», – написала в соцсетях жена игрока Злата.

По ходу этого регулярного чемпионата НХЛ Чинахова обменяли из «Коламбуса» в «Питтсбург». Он набрал 12 (8+4) очков в 18 матчах за «Пингвинс».

Фото: instagram.com

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Егора Чинахова
Миа Егоровна
Ответ oldrocker
Миа Егоровна
Она американка по рождению автоматически. А у американцев отчеств нет. Даже ,если она возьмет вторым российское гражданство- отчество в российский паспорт вносить не нужно .Не быть ей Егоровной.
Ответ vab7238
Она американка по рождению автоматически. А у американцев отчеств нет. Даже ,если она возьмет вторым российское гражданство- отчество в российский паспорт вносить не нужно .Не быть ей Егоровной.
Но у них же есть практика двойных имен, так что все может быть.
Миэ-Айгор Чайнохофф
Раз уж Миа, как Уоллес, то сына назовет Винсент Вега
Ответ dmitrii zukov
Раз уж Миа, как Уоллес, то сына назовет Винсент Вега
Главное чтоб не Марселас))
Ответ igor nn
Главное чтоб не Марселас))
Главное не Зед.
Ждем братика Мио).
Американка.
Урвала счастливый билет в эту жизнь
Красивая жена у него
Ответ Руслан Зимаков
Красивая жена у него
Мисс Россия.:) Или не помню, но какой-то титул.
Соседка.:)))
Чина, тащи команду в плов на эмоциональном подъеме.
В честь Бойко видимо
Отличное имя! И уже не нужно сокращать, придумывать уменьшительно-ласкательные варианты, удобно))
