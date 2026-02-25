Разин об уходе дочери из фигурного катания: «Там ценятся компактные девочки, которым легче прыгать. Мне нравится биатлон. Никакой коррупции – кто быстрее приехал, тот и победил»

Разин об уходе дочери из фигурного катания: там ценятся компактные девочки.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин заявил, что его дочь ушла из фигурного катания в биатлон.

– Почему младший сын пошел не в хоккей, а в биатлон?

– Он сам сделал этот выбор. Он в силу разных обстоятельств сказал, что больше не хочет заниматься хоккеем. Мы ответили: «Без спорта нельзя». И он неожиданно выбрал биатлон. Свежий воздух, лыжи, оружие – детям это интересно.

– А дочка занимается фигурным катанием?

– Закончила, сейчас тоже перешла в биатлон.

– Почему закончила с фигурным катанием?

– Фигурное катание не для всех. Там важна определенная антропометрия. Ценятся маленькие, компактные девочки, которым легче исполнять тройные и четверные прыжки.

Катя выросла – сейчас она выше многих ровесниц на голову. Прыгать стало все тяжелее. Плюс для 11-летнего ребенка отказаться от шоколада, мороженого и всего вкусного – это тяжело.

– Там без строгого контроля питания никак?

– Если есть лишний вес или раннее взросление, становится сложнее. Тренировки по 4-6 часов в день, а прогресс может идти медленнее, чем у других, из-за особенностей телосложения.

Мне нравится биатлон. Никакой коррупции. Там все честно: кто быстрее приехал и лучше отстрелял – тот и победил, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘ .

«В шутку говорю молодым: «Женитесь, заводите детей – результаты пойдут в гору». Интервью Андрея Разина

Разин хотел бы тренировать сборную: «Это цель. Мечта – это луну достать. Работать с лучшими хоккеистами страны, с игроками НХЛ – это новая ступенька»