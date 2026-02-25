  • Спортс
  Разин об уходе дочери из фигурного катания: «Там ценятся компактные девочки, которым легче прыгать. Мне нравится биатлон. Никакой коррупции – кто быстрее приехал, тот и победил»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что его дочь ушла из фигурного катания в биатлон.

– Почему младший сын пошел не в хоккей, а в биатлон?

– Он сам сделал этот выбор. Он в силу разных обстоятельств сказал, что больше не хочет заниматься хоккеем. Мы ответили: «Без спорта нельзя». И он неожиданно выбрал биатлон. Свежий воздух, лыжи, оружие – детям это интересно.

– А дочка занимается фигурным катанием?

– Закончила, сейчас тоже перешла в биатлон.

– Почему закончила с фигурным катанием?

– Фигурное катание не для всех. Там важна определенная антропометрия. Ценятся маленькие, компактные девочки, которым легче исполнять тройные и четверные прыжки.

Катя выросла – сейчас она выше многих ровесниц на голову. Прыгать стало все тяжелее. Плюс для 11-летнего ребенка отказаться от шоколада, мороженого и всего вкусного – это тяжело.

– Там без строгого контроля питания никак?

– Если есть лишний вес или раннее взросление, становится сложнее. Тренировки по 4-6 часов в день, а прогресс может идти медленнее, чем у других, из-за особенностей телосложения.

Мне нравится биатлон. Никакой коррупции. Там все честно: кто быстрее приехал и лучше отстрелял – тот и победил, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘.

«В шутку говорю молодым: «Женитесь, заводите детей – результаты пойдут в гору». Интервью Андрея Разина

Разин хотел бы тренировать сборную: «Это цель. Мечта – это луну достать. Работать с лучшими хоккеистами страны, с игроками НХЛ – это новая ступенька»

Ну очевидно, что ФК не самый честный вид спорта, и радует что есть вменяемые родители которые все видят и понимают.
Ответ tanya_1111
Ну очевидно, что ФК не самый честный вид спорта, и радует что есть вменяемые родители которые все видят и понимают.
Как мамЫра 🤣
Тяжёлая атлетика ещё проще кто тяжелее поднял тот и победил ).
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Тяжёлая атлетика ещё проще кто тяжелее поднял тот и победил ).
🤣 +
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Тяжёлая атлетика ещё проще кто тяжелее поднял тот и победил ).
Борьба кто кому навалял тот и победил.Бокс и ufc., нет. Судейки могут не так посчитать без нокаутов.
ФК - это вид спорта с самым необъективным судейством, неужели Разин этого не знал?
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
ФК - это вид спорта с самым необъективным судейством, неужели Разин этого не знал?
Комментарий скрыт
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
ФК - это вид спорта с самым необъективным судейством, неужели Разин этого не знал?
При чём тут знал или не знал? Может дочь сама хотела в ФК или жена.

Вне зависимости от судейства, в ФК действительно тем сложнее, чем крупнее ты. Такой спорт.
"Мне нравится биатлон. Никакой коррупции. Там все честно: кто быстрее приехал и лучше отстрелял – тот и победил"

Ну, это если мы про внутренние старты. На международке быстрее приехал и лучше отстрелял тот у кого есть терапевтические исключения. Читай право легально жрать допинг. Тоже честность далеко не 100%.
Ответ Михаил Михайлов
"Мне нравится биатлон. Никакой коррупции. Там все честно: кто быстрее приехал и лучше отстрелял – тот и победил" Ну, это если мы про внутренние старты. На международке быстрее приехал и лучше отстрелял тот у кого есть терапевтические исключения. Читай право легально жрать допинг. Тоже честность далеко не 100%.
и какая-то чудо смазка, которая как бы и не фтор, но везет лучше фтора
В хоккее начиная с детской школы коррупция, в фигурном катании коррупция.
Рыба гниёт с головы
Нормальный подход; если учесть, что женская сборная Свердл. области одна из лучших в России./Н. и А Шевченко, И. Казакевич, Т.Дербушева, С. Миронова, И. Терещенко, В. Шадрина, АПлюснина/Да и мужская на виду /К. Бажин, С. Коновалов, Прокудин, Остапий, Стребко/. То, есть смысл заниматься, что-что, а традиции не утрачены, хорошая школа подготовки биатлонистов.
Ответ heivani
Нормальный подход; если учесть, что женская сборная Свердл. области одна из лучших в России./Н. и А Шевченко, И. Казакевич, Т.Дербушева, С. Миронова, И. Терещенко, В. Шадрина, АПлюснина/Да и мужская на виду /К. Бажин, С. Коновалов, Прокудин, Остапий, Стребко/. То, есть смысл заниматься, что-что, а традиции не утрачены, хорошая школа подготовки биатлонистов.
Но при этом лучше "щемиться" в сборные Москвы, Ёбурга или Югры/Тюмени. Выше шансы стать золотой девочкой РУСАДА.
Ответ BYWIN
Но при этом лучше "щемиться" в сборные Москвы, Ёбурга или Югры/Тюмени. Выше шансы стать золотой девочкой РУСАДА.
Ну а куда детям податься, если семья Разиных в Екатеринбурге проживает? Выбор обширный. Взять тоже фигурное катание; и Липницкая, и Ковтун тоже с нашего города. Кто их не знает? Тоже школа неплохая. Самое главное, дети не равнодушны к спорту. А уж каким видом, это их дело.
тут свой прикол - "тренерское решение". ваше чадо, в которое вбухано денег родительских и региона, честно пройдет отбор по объявленным всем критериям, но тренерским решением на международный старт поедет иное дите, более правильное с точки зрения ГТ, по его умозрению и т.п.
а так если, на уровне РФ, то да, плюс минус чесно.
Ответ штрафной круг
тут свой прикол - "тренерское решение". ваше чадо, в которое вбухано денег родительских и региона, честно пройдет отбор по объявленным всем критериям, но тренерским решением на международный старт поедет иное дите, более правильное с точки зрения ГТ, по его умозрению и т.п. а так если, на уровне РФ, то да, плюс минус чесно.
Если девочке 11-12 лет, о международных стартах можно не думать пока. Более того, не факт, что спорт высоких достижений вообще является для них целью.
Ответ штрафной круг
тут свой прикол - "тренерское решение". ваше чадо, в которое вбухано денег родительских и региона, честно пройдет отбор по объявленным всем критериям, но тренерским решением на международный старт поедет иное дите, более правильное с точки зрения ГТ, по его умозрению и т.п. а так если, на уровне РФ, то да, плюс минус чесно.
Или поедет, но, как Бене, не дадут пробежать
Высоких девочек в танцы отправляли всегда
по-хорошему, надо бы запретить выступать на взрослых соревнованиях подросткам-роботам.
заканчивать карьеру в 16 лет, когда ты вдруг стала женщиной в женском виде спорта - это бред.
Ответ цэсемьэр
по-хорошему, надо бы запретить выступать на взрослых соревнованиях подросткам-роботам. заканчивать карьеру в 16 лет, когда ты вдруг стала женщиной в женском виде спорта - это бред.
Уже запретили, вы не в курсе)
Норвежские лыжники и биатлонисты астматики молча смеются
Ответ sd4fmwrvz8
Норвежские лыжники и биатлонисты астматики молча смеются
Терапевтические исключения есть и у наших лыжников)
Рекомендуем