Разин об уходе дочери из фигурного катания: «Там ценятся компактные девочки, которым легче прыгать. Мне нравится биатлон. Никакой коррупции – кто быстрее приехал, тот и победил»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что его дочь ушла из фигурного катания в биатлон.
– Почему младший сын пошел не в хоккей, а в биатлон?
– Он сам сделал этот выбор. Он в силу разных обстоятельств сказал, что больше не хочет заниматься хоккеем. Мы ответили: «Без спорта нельзя». И он неожиданно выбрал биатлон. Свежий воздух, лыжи, оружие – детям это интересно.
– А дочка занимается фигурным катанием?
– Закончила, сейчас тоже перешла в биатлон.
– Почему закончила с фигурным катанием?
– Фигурное катание не для всех. Там важна определенная антропометрия. Ценятся маленькие, компактные девочки, которым легче исполнять тройные и четверные прыжки.
Катя выросла – сейчас она выше многих ровесниц на голову. Прыгать стало все тяжелее. Плюс для 11-летнего ребенка отказаться от шоколада, мороженого и всего вкусного – это тяжело.
– Там без строгого контроля питания никак?
– Если есть лишний вес или раннее взросление, становится сложнее. Тренировки по 4-6 часов в день, а прогресс может идти медленнее, чем у других, из-за особенностей телосложения.
Мне нравится биатлон. Никакой коррупции. Там все честно: кто быстрее приехал и лучше отстрелял – тот и победил, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘.
Вне зависимости от судейства, в ФК действительно тем сложнее, чем крупнее ты. Такой спорт.
Ну, это если мы про внутренние старты. На международке быстрее приехал и лучше отстрелял тот у кого есть терапевтические исключения. Читай право легально жрать допинг. Тоже честность далеко не 100%.
Рыба гниёт с головы
а так если, на уровне РФ, то да, плюс минус чесно.
заканчивать карьеру в 16 лет, когда ты вдруг стала женщиной в женском виде спорта - это бред.