Швец-Роговой получит 80 млн рублей от «Динамо» за 2 года. У форварда 16 очков в 57 играх этого сезона (Михаил Зислис)
Артем Швец-Роговой получит 80 млн рублей от «Динамо» за два года.
Стала известна зарплата нападающего «Динамо» Артема Швеца-Рогового по новому двухлетнему контракту.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 30-летний форвард будет получать 40 млн рублей в год.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Швец-Роговой провел 57 игр и набрал 16 (10+6) очков при полезности «плюс 2».
