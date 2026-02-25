  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Швец-Роговой получит 80 млн рублей от «Динамо» за 2 года. У форварда 16 очков в 57 играх этого сезона (Михаил Зислис)
9

Швец-Роговой получит 80 млн рублей от «Динамо» за 2 года. У форварда 16 очков в 57 играх этого сезона (Михаил Зислис)

Артем Швец-Роговой получит 80 млн рублей от «Динамо» за два года.

Стала известна зарплата нападающего «Динамо» Артема Швеца-Рогового по новому двухлетнему контракту.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 30-летний форвард будет получать 40 млн рублей в год.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Швец-Роговой провел 57 игр и набрал 16 (10+6) очков при полезности «плюс 2».

Пакетт пропустит остаток сезона в КХЛ. Форварда «Динамо» прооперирируют в Германии («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoАртем Швец-Роговой
Михаил Зислис
logoКХЛ
logoДинамо Москва
деньги
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жесть. За что столько?
1 миллиона в месяц за уши бы хватило.
Динамо по рукам пошло, пилят бабки не стесняясь. Скоро и мамина переподпишут, а то 1+3 за 65млн не солидно
Ответ Doronya
Динамо по рукам пошло, пилят бабки не стесняясь. Скоро и мамина переподпишут, а то 1+3 за 65млн не солидно
Так там и Слепышев с Галиевым ещё те форварды!
Ответ Вольфсбург
Так там и Слепышев с Галиевым ещё те форварды!
Галимов
Швец- Роговой памятник Кудашеву должен поставить, такого выдающегося нападающего купили с больницы Санкт- Петербурга, прям жжёт шайбами и передачами. Такое дно переподписывате. Слепышева, Мамина и Галиева переподпишите!!!
Ответ Вольфсбург
Швец- Роговой памятник Кудашеву должен поставить, такого выдающегося нападающего купили с больницы Санкт- Петербурга, прям жжёт шайбами и передачами. Такое дно переподписывате. Слепышева, Мамина и Галиева переподпишите!!!
Галимова я имел ввиду, а не Галиева
Какой хороший агент😅
Это просто писец.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» и Швец-Роговой продлили контракт на 2 года
25 февраля, 08:39
«Локомотив» заплатит Исаеву 120 млн рублей за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
5 февраля, 10:27
«Спартак» заплатит Ярошу 70 млн рублей за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
29 января, 10:17
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
31 минуту назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем