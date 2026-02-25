Мичков о переводе на левый фланг в «Филадельфии»: «Справа я могу создавать гораздо больше. Если тренеры видят так – нужно переключиться и адаптироваться как можно быстрее»
Мичков о переводе на левый край в «Филадельфии»: справа я могу создавать больше.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал о переводе на другой фланг при главном тренере Рике Токкете.
21-летний нападающий «Флайерс» набрал 29 (13+16) очков в 55 играх в текущей регулярке при полезности «минус 7».
«Я всегда играл справа, теперь я слева. Это новая роль. Если тренеры видят меня там, мне нужно как можно быстрее адаптироваться.
На правом фланге я могу создавать гораздо больше моментов. Теперь мне нужно переключиться и делать то же самое слева», – сказал Мичков.
Мичков о поездке в Доминикану во время паузы в сезоне НХЛ: «Я был недоволен своей игрой, поэтому не отдыхал. Две тренировки в день – одна в зале, другая на выносливость»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Broad Street Hockey
Пора в обмен :)
В одном предложении "буду слушать тренера" и "тренер не прав"))
Овечкина тоже двигали и направо и на место защитника при большенстве. Правда до этого он доказал всем, что слева он топ из топов. Мичкову просто " повезло". Второй тренер пытается его переделать, хотя свой посев на драфте он достиг играя в своём стиле. И почему не у кого не возникло идеи сделать из Макдэдида двустороннего форварда, типа Баркова. Сейчас бы кубки штамповал😁
не ну серьезно не Бринка и Типпета же на другой фланг двигать?))
Мотя уходи из этой недокоманды не порти себе карьеру
