  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков о переводе на левый фланг в «Филадельфии»: «Справа я могу создавать гораздо больше. Если тренеры видят так – нужно переключиться и адаптироваться как можно быстрее»
10

Мичков о переводе на левый фланг в «Филадельфии»: «Справа я могу создавать гораздо больше. Если тренеры видят так – нужно переключиться и адаптироваться как можно быстрее»

Мичков о переводе на левый край в «Филадельфии»: справа я могу создавать больше.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал о переводе на другой фланг при главном тренере Рике Токкете.

21-летний нападающий «Флайерс» набрал 29 (13+16) очков в 55 играх в текущей регулярке при полезности «минус 7».

«Я всегда играл справа, теперь я слева. Это новая роль. Если тренеры видят меня там, мне нужно как можно быстрее адаптироваться.

На правом фланге я могу создавать гораздо больше моментов. Теперь мне нужно переключиться и делать то же самое слева», – сказал Мичков.

Мичков о поездке в Доминикану во время паузы в сезоне НХЛ: «Я был недоволен своей игрой, поэтому не отдыхал. Две тренировки в день – одна в зале, другая на выносливость»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Broad Street Hockey
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
logoРик Токкет
logoНХЛ
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В одном предложении "буду слушать тренера" и "тренер не прав"))
Овечкина тоже двигали и направо и на место защитника при большенстве. Правда до этого он доказал всем, что слева он топ из топов. Мичкову просто " повезло". Второй тренер пытается его переделать, хотя свой посев на драфте он достиг играя в своём стиле. И почему не у кого не возникло идеи сделать из Макдэдида двустороннего форварда, типа Баркова. Сейчас бы кубки штамповал😁
не ну серьезно не Бринка и Типпета же на другой фланг двигать?))
Мотя уходи из этой недокоманды не порти себе карьеру
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков опроверг наличие конфликта с Токкетом: «Обычные отношения между игроком и тренером. Буду играть столько времени, сколько мне дают, и делать свою работу»
25 февраля, 07:22
Мичков о поездке в Доминикану во время паузы в сезоне НХЛ: «Я был недоволен своей игрой, поэтому не отдыхал. Две тренировки в день – одна в зале, другая на выносливость»
25 февраля, 05:15
Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Он никуда не уйдет. Матвей приехал в НХЛ раньше ожидаемого – мы знали, что у него будут трудности. Все это – часть обучения»
4 февраля, 07:32
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
31 минуту назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем