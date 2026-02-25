Мичков о переводе на левый фланг в «Филадельфии»: «Справа я могу создавать гораздо больше. Если тренеры видят так – нужно переключиться и адаптироваться как можно быстрее»

Мичков о переводе на левый край в «Филадельфии»: справа я могу создавать больше.

Форвард «Филадельфии » Матвей Мичков рассказал о переводе на другой фланг при главном тренере Рике Токкете .

21-летний нападающий «Флайерс» набрал 29 (13+16) очков в 55 играх в текущей регулярке при полезности «минус 7».

«Я всегда играл справа, теперь я слева. Это новая роль. Если тренеры видят меня там, мне нужно как можно быстрее адаптироваться.

На правом фланге я могу создавать гораздо больше моментов. Теперь мне нужно переключиться и делать то же самое слева», – сказал Мичков.

