Браташ о 2:4 со СКА: «Результат отрицательный, но игра «Адмирала» внушает оптимизм. Строим команду на следующий сезон, многие ребята хотят завоевать место»

Браташ о 2:4 со СКА: игра «Адмирала» понравилась, но результат отрицательный.

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от СКА (2:4) в гостевом матче FONBET КХЛ.

Клуб из Владивостока проиграл 17 из 19 последних матчей и занимает последнее место в Восточной конференции.

– Мне понравилась игра нашей команды. Хорошо и качественно работали, но отдельные ошибки привели к пропущенным голам, а сами не реализовали свои моменты. Но по содержанию игра мне понравилась, она внушает оптимизм, но результат отрицательный.

Если вспомнить характер пропущенных голов, можно сказать про конкретных игроков, что они не проснулись и грубо ошиблись. Не считаю, что нам не хватило сил. Мы выдержали игру. Может быть, в третьем периоде начали подседать, два удаления в концовке этому следствие.

– Откуда находите мотивацию, когда все уже ясно по турниру для «Адмирала»?

– Это сложно, но мы стараемся ее находить. Мы строим команду на следующий сезон. Думаю, что многие ребята хотят завоевать место в этой команде.

– За полтора месяца не успели возненавидеть полеты?

– Я знал, на что иду, поэтому был готов к таким трудностям. Гораздо сложнее справляться с ситуацией, с которой столкнулся в клубе, команде, – сказал Браташ.