  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Браташ о 2:4 со СКА: «Результат отрицательный, но игра «Адмирала» внушает оптимизм. Строим команду на следующий сезон, многие ребята хотят завоевать место»
0

Браташ о 2:4 со СКА: «Результат отрицательный, но игра «Адмирала» внушает оптимизм. Строим команду на следующий сезон, многие ребята хотят завоевать место»

Браташ о 2:4 со СКА: игра «Адмирала» понравилась, но результат отрицательный.

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от СКА (2:4) в гостевом матче FONBET КХЛ.

Клуб из Владивостока проиграл 17 из 19 последних матчей и занимает последнее место в Восточной конференции.

– Мне понравилась игра нашей команды. Хорошо и качественно работали, но отдельные ошибки привели к пропущенным голам, а сами не реализовали свои моменты. Но по содержанию игра мне понравилась, она внушает оптимизм, но результат отрицательный.

Если вспомнить характер пропущенных голов, можно сказать про конкретных игроков, что они не проснулись и грубо ошиблись. Не считаю, что нам не хватило сил. Мы выдержали игру. Может быть, в третьем периоде начали подседать, два удаления в концовке этому следствие.

– Откуда находите мотивацию, когда все уже ясно по турниру для «Адмирала»?

– Это сложно, но мы стараемся ее находить. Мы строим команду на следующий сезон. Думаю, что многие ребята хотят завоевать место в этой команде.

– За полтора месяца не успели возненавидеть полеты?

– Я знал, на что иду, поэтому был готов к таким трудностям. Гораздо сложнее справляться с ситуацией, с которой столкнулся в клубе, команде, – сказал Браташ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoОлег Браташ
logoСКА
logoКХЛ
logoАдмирал
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА выиграл 7 из 8 последних матчей, сегодня – 4:2 с «Адмиралом», Плотников, Уилсон и Савиков набрали по 2 очка
24 февраля, 18:59
Браташ о матче с «Металлургом»: «Одно очко с лидером чемпионата на его площадке – неплохой результат. С другой стороны, ведя 3:1, хотелось выиграть. Аппетит приходит во время еды»
22 февраля, 15:15
Браташ о 0:3 с «Амуром»: «Проиграло только одно звено – они же убили все наше большинство. Три звена «Адмирала» сыграли 0:0»
16 февраля, 12:44
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
31 минуту назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем