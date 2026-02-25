Разин хотел бы тренировать сборную: «Это цель. Мечта – это луну достать. Работать с лучшими хоккеистами страны, с игроками НХЛ – это новая ступенька»

Андрей Разин о работе в сборной России: это осязаемая цель.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин заявил, что хотел бы тренировать сборную России.

– Работа главным тренером сборной – это особая строка в резюме?

– Я бы не говорил про строку в резюме. Это просто интересно. Работать с лучшими хоккеистами нашей страны, с игроками НХЛ – это новая ступенька.

– Это цель или мечта?

– Это цель. Мечта – это луну достать. А здесь – осязаемая цель. Когда я работал детским тренером, у меня была цель – быть тренером КХЛ , что для многих из моих коллег было просто мечтой. Я шел к своей цели. Так же и здесь. Да, это громкие слова. Но я не боюсь их говорить. Я этого хочу.

– Если гипотетически сборная России играла бы на Олимпиаде – на что могла бы претендовать?

– Я не люблю гадать. Но хочется верить, что мы могли бы бороться за первое место. У нас есть талантливые ребята и здесь, и за океаном.

Я был одним из тренеров на Матче Года и видел, какие скорости показывают ребята из НХЛ . Просто сумасшедшие. Глаз радовался видеть все это, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘ .

