  Разин хотел бы тренировать сборную: «Это цель. Мечта – это луну достать. Работать с лучшими хоккеистами страны, с игроками НХЛ – это новая ступенька»
17

Разин хотел бы тренировать сборную: «Это цель. Мечта – это луну достать. Работать с лучшими хоккеистами страны, с игроками НХЛ – это новая ступенька»

Андрей Разин о работе в сборной России: это осязаемая цель.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что хотел бы тренировать сборную России.

– Работа главным тренером сборной – это особая строка в резюме?

– Я бы не говорил про строку в резюме. Это просто интересно. Работать с лучшими хоккеистами нашей страны, с игроками НХЛ – это новая ступенька.

– Это цель или мечта?

– Это цель. Мечта – это луну достать. А здесь – осязаемая цель. Когда я работал детским тренером, у меня была цель – быть тренером КХЛ, что для многих из моих коллег было просто мечтой. Я шел к своей цели. Так же и здесь. Да, это громкие слова. Но я не боюсь их говорить. Я этого хочу.

– Если гипотетически сборная России играла бы на Олимпиаде – на что могла бы претендовать?

– Я не люблю гадать. Но хочется верить, что мы могли бы бороться за первое место. У нас есть талантливые ребята и здесь, и за океаном.

Я был одним из тренеров на Матче Года и видел, какие скорости показывают ребята из НХЛ. Просто сумасшедшие. Глаз радовался видеть все это, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘.

«В шутку говорю молодым: «Женитесь, заводите детей – результаты пойдут в гору». Интервью Андрея Разина

Разин об отношениях: «Мужчины все делают ради женщин, история это показывает. Война за Трою – из-за женщины. Успехи – во многом благодаря им. Неудачи – мы сами виноваты»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Разин - топ тренер, который умеет извлекать лучшие качества из своих игроков. Так что почему нет.
Ответ nolan_90
Разин - топ тренер, который умеет извлекать лучшие качества из своих игроков. Так что почему нет.
дерево
Действительно сильный специалист, который умеет строить команду, без иронии хотелось бы посмотреть на него на посту главного тренера сборной.
Штаб сборной Никитин, Разин, Козлов и Кудашов
Ромка Роттен так не думает )) ему все просто досталось, сначала в менеджерах был(непонятно как его даже туда взяли) Потом в СКА главным, потом в сборную, человек далекий от хоккея совсем
Ответ paha
Ромка Роттен так не думает )) ему все просто досталось, сначала в менеджерах был(непонятно как его даже туда взяли) Потом в СКА главным, потом в сборную, человек далекий от хоккея совсем
Ромке лучше как раньше, за музыку в раздевалке отвечать ;))
Ответ Serh08
Ромке лучше как раньше, за музыку в раздевалке отвечать ;))
Краги и клюшки раздавать игрокам перед тренировкой))
Борисыча не пелеплюнешь, он гл, тренер уже назначил себя.
Где то поперхнулся мальчик Рома😀
