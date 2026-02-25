Александр Якушев: «Фил Эспозито мечтает получить из рук Путина орден Дружбы. Его наградили за укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Канадой»

Александр Якушев: Фил Эспозито мечтает получить из рук Путина орден Дружбы.

Бывший нападающий сборной СССР Александр Якушев заявил, что канадец Фил Эспозито мечтает получить орден Дружбы из рук президента России Владимира Путина.

– Фил Эспозито назвал вас главной звездой первой Суперсерии между СССР и Канадой. И просил передать: «Яки, когда ты получишь это сообщение – знай, что я изо всех сил стараюсь приехать в Россию, надеюсь увидеть тебя снова!»

Как думаете удастся ли достойно отметить 55-летие великой Суперсерии-1972?

– Трудно пока загадывать, тем более надо учесть, что пока мы все под санкциями. Если что и состоится, то, скорее всего, в России и в каком-то усеченном виде.

Конечно, Фил с большим удовольствием приехал бы в Россию – тем более что ему еще орден Дружбы надо вручить, которым его в апреле 2020 года наградил президент Владимир Путин за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады. Фил мечтает его из рук нашего президента получить.

Думаю, что если у нас 55-летие Суперсерии будет отмечаться, кто-нибудь из канадских ветеранов к нам доберется, несмотря на давление, которое уж точно на них будет. Но они ребята не из пугливых, – сказал Якушев.

