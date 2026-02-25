  • Спортс
  • Александр Якушев: «Фил Эспозито мечтает получить из рук Путина орден Дружбы. Его наградили за укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Канадой»
Бывший нападающий сборной СССР Александр Якушев заявил, что канадец Фил Эспозито мечтает получить орден Дружбы из рук президента России Владимира Путина.

Фил Эспозито назвал вас главной звездой первой Суперсерии между СССР и Канадой. И просил передать: «Яки, когда ты получишь это сообщение – знай, что я изо всех сил стараюсь приехать в Россию, надеюсь увидеть тебя снова!»

Как думаете удастся ли достойно отметить 55-летие великой Суперсерии-1972?

– Трудно пока загадывать, тем более надо учесть, что пока мы все под санкциями. Если что и состоится, то, скорее всего, в России и в каком-то усеченном виде.

Конечно, Фил с большим удовольствием приехал бы в Россию – тем более что ему еще орден Дружбы надо вручить, которым его в апреле 2020 года наградил президент Владимир Путин за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады. Фил мечтает его из рук нашего президента получить.

Думаю, что если у нас 55-летие Суперсерии будет отмечаться, кто-нибудь из канадских ветеранов к нам доберется, несмотря на давление, которое уж точно на них будет. Но они ребята не из пугливых, – сказал Якушев.

Якушев об ОИ-2026 без России: «Обидно за Овечкина в первую очередь – у него отобрали последний шанс, наверное. По-скотски поступили с игроком, восславленным всем хоккейным миром»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Да что там Фил, все спортсмены мира мечтают об этом..
Да что там Фил, все спортсмены мира мечтают об этом..
Да что там спортсмены,все люди в мире мечтают об этом
Да что там Фил, все спортсмены мира мечтают об этом..
О квартире в Москве?🥳
Как этот орден еще на Адама не переписали - ума не приложу!
Так мечтает, что аж кушать не может 🥺
Только нет такого мыла ещё в мире, чтоб потом руки отмыть.
А как же его наградили в 2020❓🤔 почему на награждение не пригласили, за шесть лет возможности не представилось❓🤔
Почему только Фил ? Якушев получил большей всегда званий лучшего игрока... Якушев играл не за ЦСКА, поэтому и был не много затерт в этой серии
Почему только Фил ? Якушев получил большей всегда званий лучшего игрока... Якушев играл не за ЦСКА, поэтому и был не много затерт в этой серии
Знаток хоккея Якушев играл в Спартаке
Так мечтает, что прямо кушать не может)))
славный продолжатель дела депардье и сигала. пипец, вот что в голове у этих людей?
Якушев играл за Спартак.!!!!
