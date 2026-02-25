Люзенков о 2:3 с «Салаватом»: «На «Сибирь» влияет таблица – у нас качели, американские горки. Неважно, какой соперник – все игры идут от ножа»

Люзенков о 2:3 с «Салаватом»: на «Сибирь» влияет таблица – у нас качели.

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева » (2:3 ОТ).

Новосибирцы проиграли четыре матча подряд, набрав в них три очка. Команда идет восьмой в Восточной конференции с отрывом в 7 очков от «Амура». У клуба из Хабаровска две игры в запасе.

– У нас такая выездная серия: мало забиваем, немного пропускаем. Ребята сражаются в каждой смене, сегодня я их похвалю, молодцы. В меньшинстве столько выстояли, поймали на себя столько шайб, а в овертайме удачный отскок мастеру на клюшку [Кузнецову ], и он попал очень здорово. Это очко очень дорогое.

– За первый период всего два броска в створ. Что скажете о нападении?

– Броски были, но не доходили до створа, мы сказали ребятам об этом. Но и Уфа забила с наших ошибок, второй гол – сами себя подставили.

– Психологически сказывается на команде положение в таблице?

– На ребят влияет таблица, неудачи в последних играх, нет уверенности пойти в обыгрыш, рискнуть. Все смотрят в таблицу, у нас качели, американские горки. Напряженность есть, неважно, какой соперник играет – все игры идут от ножа.

– К «Металлургу» готовитесь как к потенциальному сопернику по первому раунду?

– Вы сейчас пошутили? Главное – попасть, все остальное неважно. Характер есть, дальше разберемся, – сказал Люзенков.

