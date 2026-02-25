  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Люзенков о 2:3 с «Салаватом»: «На «Сибирь» влияет таблица – у нас качели, американские горки. Неважно, какой соперник – все игры идут от ножа»
5

Люзенков о 2:3 с «Салаватом»: «На «Сибирь» влияет таблица – у нас качели, американские горки. Неважно, какой соперник – все игры идут от ножа»

Люзенков о 2:3 с «Салаватом»: на «Сибирь» влияет таблица – у нас качели.

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

Новосибирцы проиграли четыре матча подряд, набрав в них три очка. Команда идет восьмой в Восточной конференции с отрывом в 7 очков от «Амура». У клуба из Хабаровска две игры в запасе.

– У нас такая выездная серия: мало забиваем, немного пропускаем. Ребята сражаются в каждой смене, сегодня я их похвалю, молодцы. В меньшинстве столько выстояли, поймали на себя столько шайб, а в овертайме удачный отскок мастеру на клюшку [Кузнецову], и он попал очень здорово. Это очко очень дорогое.

– За первый период всего два броска в створ. Что скажете о нападении?

– Броски были, но не доходили до створа, мы сказали ребятам об этом. Но и Уфа забила с наших ошибок, второй гол – сами себя подставили.

– Психологически сказывается на команде положение в таблице?

– На ребят влияет таблица, неудачи в последних играх, нет уверенности пойти в обыгрыш, рискнуть. Все смотрят в таблицу, у нас качели, американские горки. Напряженность есть, неважно, какой соперник играет – все игры идут от ножа.

– К «Металлургу» готовитесь как к потенциальному сопернику по первому раунду?

– Вы сейчас пошутили? Главное – попасть, все остальное неважно. Характер есть, дальше разберемся, – сказал Люзенков.

Козлов о 3:2 с «Сибирью»: «Мы слишком академично играем, нет агрессии. У ребят много мастерства, они начинают искать друг друга, «рыбачить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСибирь
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoЯрослав Люзенков
logoЕвгений Кузнецов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У нас соперники сложные в оконцовке, у Амура полегче немного. Но, надо держаться и выигрывать... Сибирь вперёд!!!
Ответ Алексей Жихарев
У нас соперники сложные в оконцовке, у Амура полегче немного. Но, надо держаться и выигрывать... Сибирь вперёд!!!
э
Конечно трудно судить. Три очка из восьми это не то что нужно. Верю до последнего что будем в плей-офф. Запас очков есть, врятли у Амура хватит сил нас догнать. Короче Сибирь вперёд, за победами.
Ответ Владимир Мизонов
Конечно трудно судить. Три очка из восьми это не то что нужно. Верю до последнего что будем в плей-офф. Запас очков есть, врятли у Амура хватит сил нас догнать. Короче Сибирь вперёд, за победами.
Отлетит эта Сибирь и потом ее исключат из кхл))
Ответ Владимир Мизонов
Конечно трудно судить. Три очка из восьми это не то что нужно. Верю до последнего что будем в плей-офф. Запас очков есть, врятли у Амура хватит сил нас догнать. Короче Сибирь вперёд, за победами.
если не начать снова побеждать, то Амуру и имеющихся сил может оказаться достаточно.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о 3:2 с «Сибирью»: «Мы слишком академично играем, нет агрессии. У ребят много мастерства, они начинают искать друг друга, «рыбачить»
24 февраля, 17:44
«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Салавата» в овертайме. Кузнецов забил победный гол
24 февраля, 16:43
Люзенков о матче с «Авангардом»: «Боевая игра, выдержали натиск в первом периоде. Взяли очко на выезде, это неплохо»
20 февраля, 16:40
Рекомендуем
Главные новости
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й, до рекорда Гретцки – 19 шайб
8 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
сегодня, 00:05Live
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й, до рекорда Гретцки – 19 шайб
8 минут назадВидео
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Рекомендуем