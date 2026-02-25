«Динамо» и Швец-Роговой продлили контракт на 2 года

«Динамо» и Артем Швец-Роговой продлили контракт на два года.

«Динамо » продлило контракт с 30-летним форвардом Артемом Швецом-Роговым на два года.

«В этом сезоне нападающий принял участие в 57 играх и набрал 16 (10+6) очков.

Всего в составе «Динамо» форвард провел два сезона, сыграв 113 матчей и набрав 31 (19+12) результативный балл», – сказано в сообщении клуба.

