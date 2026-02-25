«Динамо» и Швец-Роговой продлили контракт на 2 года
«Динамо» и Артем Швец-Роговой продлили контракт на два года.
«Динамо» продлило контракт с 30-летним форвардом Артемом Швецом-Роговым на два года.
«В этом сезоне нападающий принял участие в 57 играх и набрал 16 (10+6) очков.
Всего в составе «Динамо» форвард провел два сезона, сыграв 113 матчей и набрав 31 (19+12) результативный балл», – сказано в сообщении клуба.
«Авангард» включился в борьбу за Сикьюру и Комтуа. «Автомобилист» тоже интересуется форвардами «Динамо» («Вброс по борту»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не того подписываете! Подписывайте Комтуа и Сикьюру.
Не того подписываете! Подписывайте Комтуа и Сикьюру.
степ бай степ ))
степ бай степ ))
пока от монитора не ослеп!
Швец - оч полезный. Правильная сделка.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем