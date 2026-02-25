Разин об отношениях: «Мужчины все делают ради женщин, история это показывает. Война за Трою – из-за женщины. Успехи – во многом благодаря им. Неудачи – мы сами виноваты»

Андрей Разин: история показывает – мужчины все делают ради женщин.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин рассказал о своей семейной жизни. Его супругу зовут Татьяна, они вместе 16 лет.

– Какой вы дома?

– Дома я обычный человек. Любящий муж, папа. Нормальный мужчина, который любит свою семью.

– На фото вы с женой выглядите как влюбленная пара, которая только начала встречаться. Как удается спустя столько лет поддерживать огонек в отношениях?

– Главное, чтобы оба реализовывались. Чтобы не один жил за счет другого. У супруги есть время на себя, на детей, у меня – любимая работа. У нас нет запретов друг для друга. Хотя, если честно, что жена скажет – то я и сделаю (смеется).

– Ссоры бывают?

– Конечно. Мы не в сказке живем. И тарелки летают – образно говоря. Это нормально. Главное – уметь разговаривать и уметь прощать.

– Были на грани расставания?

– За 16 лет? Конечно, и не раз. Это жизнь. Все кризисы трех, семи, 12 лет мы преодолели.

– Как относитесь к фразе: «За каждым успешным мужчиной стоит женщина»?

– Конечно. История показывает – мужчины все делают ради женщин. За едой ходили, воевали – все ради женщин. Троянский конь, война за Трою – тоже ведь из-за женщины. Успехи – во многом благодаря им. Неудачи – мы сами виноваты, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘ .

