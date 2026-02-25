  • Спортс
  • Разин об отношениях: «Мужчины все делают ради женщин, история это показывает. Война за Трою – из-за женщины. Успехи – во многом благодаря им. Неудачи – мы сами виноваты»
Разин об отношениях: «Мужчины все делают ради женщин, история это показывает. Война за Трою – из-за женщины. Успехи – во многом благодаря им. Неудачи – мы сами виноваты»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о своей семейной жизни. Его супругу зовут Татьяна, они вместе 16 лет.

– Какой вы дома?

– Дома я обычный человек. Любящий муж, папа. Нормальный мужчина, который любит свою семью.

– На фото вы с женой выглядите как влюбленная пара, которая только начала встречаться. Как удается спустя столько лет поддерживать огонек в отношениях?

– Главное, чтобы оба реализовывались. Чтобы не один жил за счет другого. У супруги есть время на себя, на детей, у меня – любимая работа. У нас нет запретов друг для друга. Хотя, если честно, что жена скажет – то я и сделаю (смеется).

– Ссоры бывают?

– Конечно. Мы не в сказке живем. И тарелки летают – образно говоря. Это нормально. Главное – уметь разговаривать и уметь прощать.

– Были на грани расставания?

– За 16 лет? Конечно, и не раз. Это жизнь. Все кризисы трех, семи, 12 лет мы преодолели.

– Как относитесь к фразе: «За каждым успешным мужчиной стоит женщина»?

– Конечно.  История показывает – мужчины все делают ради женщин. За едой ходили, воевали – все ради женщин. Троянский конь, война за Трою – тоже ведь из-за женщины. Успехи – во многом благодаря им. Неудачи – мы сами виноваты, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘.

«В шутку говорю молодым: «Женитесь, заводите детей – результаты пойдут в гору». Интервью Андрея Разина

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
Мужчины идут на подвиги ради дам. Ради не дам, не идут.
Ответ lus
Мужчины идут на подвиги ради дам. Ради не дам, не идут.
Коментарий дня!
"Умчи меня Алень, в свою страну Аленью"©
Ответ krypton92
"Умчи меня Алень, в свою страну Аленью"©
Комментарий удален пользователем
Ответ LIONHEART.
Комментарий удален пользователем
Судя по выводам, вы умственно-отсталый
Наверное, он еще считает, что Ахиллес погиб из-за стрелы в пятку))
Ответ 4qccj9pdpg
Наверное, он еще считает, что Ахиллес погиб из-за стрелы в пятку))
Ну, это вы напрасно, он же не до такой степени дундук. Он отлично знает, что Ахиллеса сожгли на костре половцы и печенеги.
Многие ученые, историки, считают, что в основе войны, в частности за Трою, был конфликт за контроль над стратегическими проливами, все остальное миф.
Нормально так она его закаблучила)))
Ответ sjk15
Нормально так она его закаблучила)))
Так воспитали и развили, и дальше не перевоспитался и не развивался в этом направлении. Она только воспользовалась возможеостью
Разин - мужик!
Сразу понятно на носу 8 марта
Самцы да, действуют именно так примитивно. Как бабуины. А мужчины чуть масштабнее мыслят.
Кавказ. Зовет муж жену к окну и говорит ей: "Видишь эти горы, море, солнце, эту прекрасную природу, этих птичек и животных? Это все для тебя. Видишь, речка быстрая течет - тоже для тебя. И облака на небе красивые для тебя. Все это для тебя! Налюбовалась? А теперь за работу - следующие 5 минут счастья у тебя будут через год, на твой следующий день рождения."
