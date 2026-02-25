«Сиэтл» продлил контракты с Уинтертоном и Майерсом на 2 года.

«Сиэтл» объявил о продлении контрактов с нападающими Райаном Уинтертоном и Беном Майерсом на 2 года.

22-летний Уинтертон был выбран клубом в третьем раунде драфта-2021 и проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате он набрал 15 (3+12) очков за 54 матча. Зарплата форварда по новому договору составит 1,125 млн долларов в год.

27-летний Майерс находится в системе «Сиэтла » второй сезон. Он набрал 11 (5+6) очков за 31 игру в этой регулярке и со следующего года будет получать 1 млн долларов за сезон.