Якушев об ОИ-2026 без России: «Обидно за Овечкина в первую очередь – у него отобрали последний шанс, наверное. По-скотски поступили с игроком, восславленным всем хоккейным миром»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о хоккейном турнире Олимпиады-2026, прошедшем без участия сборной России.
– Вы согласны с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, который заявил, что российская хоккейная дружина, будь она в полном объеме допущена к олимпийскому турниру, составила бы там достойную конкуренцию и канадцам, и сильным европейцам?
– С учетом наших игроков, которые успешно играют в НХЛ, думаю, у нас очень сильная была бы команда, она вполне могла бы претендовать на олимпийское золото.
И мне очень обидно в первую очередь за Сашу Овечкина, у него отобрали последний, наверное, шанс стать олимпийским чемпионом. Просто по-скотски поступили по отношению к игроку, восславленному всем хоккейным миром, – сказал Якушев.
Овечкин взял Кубок Стэнли, а Ковальчук - золото. если бы Ови тогда отвлёкся из Вашингтона, то мог бы взять и то, и другое. а мог бы и ничего.
но в этом году ему точно ничего не светило. лично я бы его даже в сборную не взял.
Вопрос, что НХЛовцы опять нас не потянули... да и ЗХБ в целом не тот тренер, что нужен сборной, за что не плохо было бы сразу надавать по шапке Третьяку и выгнать его.
А вот Панарин, Кучеров, Сергачев, Задоров, Василевский и прочие они свои попытки заслужили.
Которые не были на олимпиаде.
В отличии от Овечкина.
Но тут надо сказать спасибо одному солнцеликому.