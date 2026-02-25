  • Спортс
  • Якушев об ОИ-2026 без России: «Обидно за Овечкина в первую очередь – у него отобрали последний шанс, наверное. По-скотски поступили с игроком, восславленным всем хоккейным миром»
Якушев об ОИ-2026 без России: «Обидно за Овечкина в первую очередь – у него отобрали последний шанс, наверное. По-скотски поступили с игроком, восславленным всем хоккейным миром»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о хоккейном турнире Олимпиады-2026, прошедшем без участия сборной России. 

– Вы согласны с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, который заявил, что российская хоккейная дружина, будь она в полном объеме допущена к олимпийскому турниру, составила бы там достойную конкуренцию и канадцам, и сильным европейцам?

– С учетом наших игроков, которые успешно играют в НХЛ, думаю, у нас очень сильная была бы команда, она вполне могла бы претендовать на олимпийское золото.

И мне очень обидно в первую очередь за Сашу Овечкина, у него отобрали последний, наверное, шанс стать олимпийским чемпионом. Просто по-скотски поступили по отношению к игроку, восславленному всем хоккейным миром, – сказал Якушев. 

Почему Овечкин не стал олимпийским чемпионом

78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Они скорости финала видели? Ну какой Овечкин. Я понимаю жалеть Кучерова, Капризова
Ответ selso99
Они скорости финала видели? Ну какой Овечкин. Я понимаю жалеть Кучерова, Капризова
Комментарий скрыт
Ответ Максим Седов
Комментарий скрыт
Давайте уточним кто именно не дал. Зрите в корень таксказать
у Овечкина было много возможностей выиграть Олимпиаду!!! хватит ныть на эту тему уже! ему и так не плохо живется на этом свете! жизнь удалась!!! не факт что он загоняется на это, деньги и слава есть, вот все что нужно человеку!!!
Ответ Инквизитop
у Овечкина было много возможностей выиграть Олимпиаду!!! хватит ныть на эту тему уже! ему и так не плохо живется на этом свете! жизнь удалась!!! не факт что он загоняется на это, деньги и слава есть, вот все что нужно человеку!!!
Равно как и Малкин
Ответ Ильгизар Галеев
Равно как и Малкин
👍
помнится, в 2018-ом Ови бил себя пяткой в грудь и кричал, что никакой НХЛ его не остановит. но когда игроков не пустили, то запал иссяк. Ковальчук, кстати, тогда даже в КХЛ задержался ради Олимпиады.
Овечкин взял Кубок Стэнли, а Ковальчук - золото. если бы Ови тогда отвлёкся из Вашингтона, то мог бы взять и то, и другое. а мог бы и ничего.
но в этом году ему точно ничего не светило. лично я бы его даже в сборную не взял.
У Овечкина, как и у Малкина было три шанса выиграть ОИ. Обидно за Кучерова, Шестеркина, Панарина, Марченко, Дорофеева, Романова, Гаврикова, Зуба, Капризова, Свечникова, Сорокина.
Ответ Максим Седов
У Овечкина, как и у Малкина было три шанса выиграть ОИ. Обидно за Кучерова, Шестеркина, Панарина, Марченко, Дорофеева, Романова, Гаврикова, Зуба, Капризова, Свечникова, Сорокина.
Каприз - олимпийский чемпион, так или иначе. В каком-то смысле он как Джек Хьюз: автор победной в овертайме в финале)
Ответ Максим Седов
У Овечкина, как и у Малкина было три шанса выиграть ОИ. Обидно за Кучерова, Шестеркина, Панарина, Марченко, Дорофеева, Романова, Гаврикова, Зуба, Капризова, Свечникова, Сорокина.
Капризов, Гавриков, Марченко, Зуб, Шнстеркин и Сорокин на олимпиаду ездили. Без НХЛ, но ездили
У Овечкина был шанс и не один!
Шансы отобрали канадцы и финны на предыдущих Олимпиадах)))
Ови показал весь свой уровень игры за сборную на ОИ 10 и 14 годов. А именно полное отсутствие чего либо. Нормально трусы провозил в 14. Справедливости ради, там ко всем такие вопросы. Но тем не менее, в играх за сборную Ови всегда был мертвее мертвого. Пару раз на ЧМ что-то стоящее показывал разве что
Ответ noyneim
Ови показал весь свой уровень игры за сборную на ОИ 10 и 14 годов. А именно полное отсутствие чего либо. Нормально трусы провозил в 14. Справедливости ради, там ко всем такие вопросы. Но тем не менее, в играх за сборную Ови всегда был мертвее мертвого. Пару раз на ЧМ что-то стоящее показывал разве что
Ну не ко всем уж. Дацюк в 36 лет 6 очков в 5 матчах, Радулов из КХЛ 6 очков в 5 матчах, Кови 3, но все три гола. Терещенко, чеккер из 4-го звена, 1+2, а это целых три очка больше, чем у Тарасенко и Ови или Малкина, Семина и Анисимова.
Вопрос, что НХЛовцы опять нас не потянули... да и ЗХБ в целом не тот тренер, что нужен сборной, за что не плохо было бы сразу надавать по шапке Третьяку и выгнать его.
Ответ noyneim
Ови показал весь свой уровень игры за сборную на ОИ 10 и 14 годов. А именно полное отсутствие чего либо. Нормально трусы провозил в 14. Справедливости ради, там ко всем такие вопросы. Но тем не менее, в играх за сборную Ови всегда был мертвее мертвого. Пару раз на ЧМ что-то стоящее показывал разве что
Стоящее не ЧМ? Что же? Отгружал эпично словениям и италиям? Абсолютно ничего ни в финалах, ни вообще в играх с топами.
Обидно за тех, у кого попыток не было, у Ви и Малыча попытки были.
А вот Панарин, Кучеров, Сергачев, Задоров, Василевский и прочие они свои попытки заслужили.
Ответ ilya1809
Обидно за тех, у кого попыток не было, у Ви и Малыча попытки были. А вот Панарин, Кучеров, Сергачев, Задоров, Василевский и прочие они свои попытки заслужили.
Комментарий скрыт
Ответ Hivaga22
Комментарий скрыт
Да, и он в том числе... В текущем составе был он был, как и много кто еще. А в след. раз, даже если будет в норм. возрасте, не факт, что пройдет. А вы, типа, принципиально против Задорова? Ну уберите его из моего списка, я просто описал текущую виртуальную сборную ОИ-2026-го, и кто не факт, что сможет попасть на ОИ-2030. То есть для кого это был шанс, которого, возможно, больше не будет.
Больше обидно за Кучерова и ко.
Которые не были на олимпиаде.
В отличии от Овечкина.
Но тут надо сказать спасибо одному солнцеликому.
Ответ Всё знаю
Больше обидно за Кучерова и ко. Которые не были на олимпиаде. В отличии от Овечкина. Но тут надо сказать спасибо одному солнцеликому.
"Спасибо" надо говорить "композитору" Баху и лицемеру Тардифу.
Ответ Максим Седов
"Спасибо" надо говорить "композитору" Баху и лицемеру Тардифу.
А разве не тому, кому движухи не хватило под старость лет?
Обидно, что Овечкин не будет получать 52000 надбавки к пенсии?!?
