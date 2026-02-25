  • Спортс
Глава ИИХФ Тардиф о России на ОИ-2030: «Времени еще много. До этого все изменится в лучшую сторону, надеюсь»

Глава ИИХФ Люк Тардиф надеется, что сборная России сыграет на ОИ-2030.

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о возможном участии сборной России в хоккейном турнире Олимпиады-2030 во Франции. 

Российская команда не участвует в международных турнирах с весны 2022 года. Она не была допущена к участию в Олимпиаде-2026 в Италии.

Вместо россиян на турнире выступила сборная Франции. 

«До 2030 года еще много времени, и я надеюсь, что до этого все изменится в лучшую сторону», – сказал Тардиф.

На самом деле, времени вообще мало. Топ-сборные квалифицируются на ОИ уже за 2,5 года, то есть летом 2027 года. Допустит ли ИИХФ нашу сборную до ОИ без разрешения участвовать на ЧМ? Поэтому лучше спрашивать о том, когда наших допустят до ЧМ. А если Россию отправят в квалификацию, то с какого раунда? Отбор в Милан начался в декабре 23 года, то есть во Францию начнётся примерно в декабре 2027 года
была где то информация , что для РФ квалификационными будут последние старты перед отстранением - то есть ОИ-18, 22, ЧМ18,19,21 в любом случае. но в принципе хотелось бы чтобы сборная появилась сильно пораньше на международных турнирах, до того как сформируются группы на ОИ 2030.
Меня больше забавляет причина, которую они озвучивают "из соображений безопасности". А то что столько Армения с Азербайджаном воевали и их пускали, то что Израиль с Ираном воюют, и их пускают, про юсэй вообще молчу, это другое конечно. На турнире даже не было той страны, с которой идёт военный конфликт, у кого там угроза безопасности? У финнов и латышей приступы паники там?
Такой же вопрос по белорусам, в чем они виноваты, из-за чего их отстранили
Это вообще треш, типы даже не с кем не воюют, просто потому что Батька лучший друган нашего)
Ага. Ждём "Лебединое озеро".
Отличный балет.
особенно под Бахмутом хорошо хлопцi подождали. с тех пор приходится ловить на улицах.
Если допустят, то надо отправить молодежку. Пусть пацаны опыта набираются
Ещё много времени и все ещё изменится в лучшую сторону - это он про хоккей или военные действия?
ИИХФ - пережиток прошлого, картонка, которая давно не влияет на мировой хоккей. Таких исторических шансов выстроить новую хоккейную систему в обозримом будущем не будет. Хочется верить, что Россия и Северная Америка этот шанс не упустят. Тем более у Америки к ИИХФ тоже масса претензий. Надо оставлять эту недоорганизацию без хоккея. Верю, что так и будет.
Тардиф надеется, что у нас небывает долгожитей и будут перемены?
