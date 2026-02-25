Глава ИИХФ Тардиф о России на ОИ-2030: «Времени еще много. До этого все изменится в лучшую сторону, надеюсь»
Глава ИИХФ Люк Тардиф надеется, что сборная России сыграет на ОИ-2030.
Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о возможном участии сборной России в хоккейном турнире Олимпиады-2030 во Франции.
Российская команда не участвует в международных турнирах с весны 2022 года. Она не была допущена к участию в Олимпиаде-2026 в Италии.
Вместо россиян на турнире выступила сборная Франции.
«До 2030 года еще много времени, и я надеюсь, что до этого все изменится в лучшую сторону», – сказал Тардиф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Отличный балет.
вы уж подробнее рассказывайте что ваше "ждем" само по себе включает немало дисциплин спецолимпиады