Глава ИИХФ Тардиф о России на ОИ-2030: «Времени еще много. До этого все изменится в лучшую сторону, надеюсь»

Глава ИИХФ Люк Тардиф надеется, что сборная России сыграет на ОИ-2030.

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о возможном участии сборной России в хоккейном турнире Олимпиады-2030 во Франции.

Российская команда не участвует в международных турнирах с весны 2022 года. Она не была допущена к участию в Олимпиаде-2026 в Италии.

Вместо россиян на турнире выступила сборная Франции.

«До 2030 года еще много времени, и я надеюсь, что до этого все изменится в лучшую сторону», – сказал Тардиф.