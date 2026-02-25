Мичков опроверг наличие конфликта с Токкетом: «Обычные отношения между игроком и тренером. Буду играть столько времени, сколько мне дают, и делать свою работу»

  • Спортс
Матвей Мичков опроверг наличие конфликта с тренером «Филадельфии» Риком Токкетом.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отрицает наличие конфликта с главным тренером Риком Токкетом

21-летний нападающий «Флайерс» набрал 29 (13+16) очков в 55 играх в текущей регулярке при полезности «минус 7».

Его среднее время на льду составляет 14:34 – против 16:41 в дебютном сезоне в лиге, когда команду тренировал Джон Торторелла. 

«У нас обычные отношения между игроком и главным тренером. У всех одна цель – побеждать. И мы все работаем над этим. 

Я буду играть столько времени, сколько мне дают, и делать свою работу. Это единственное, что меня волнует. 

То, как тренер меня использует – это его решение. Я игрок и должен на 100% сосредоточиться на том, что делаю в данный момент», – сказал Мичков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Broad Street Hockey
Как-то нехотя опровергая настолько очевидное, Матвейка лишь хочет спокойно дожить до вероятного. А тут кто-то грил , что у него башка не варит, и он тупой самовлюбленный индюк.) Не правда ваша, господа нехорошие.))
Ух ты, вообще забыл что Мотя все ещё у летчиков играет. Что-то о нем вообще ничего не было слышно последнее время
Ответ Чеб711
Ух ты, вообще забыл что Мотя все ещё у летчиков играет. Что-то о нем вообще ничего не было слышно последнее время
Так последнее время не о ком из наших не было слышно, по понятным причинам Ои
Говоришь дело. Посмотрим
Побыстрее бы уже обменяли его
