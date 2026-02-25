Мичков опроверг наличие конфликта с Токкетом: «Обычные отношения между игроком и тренером. Буду играть столько времени, сколько мне дают, и делать свою работу»

Матвей Мичков опроверг наличие конфликта с тренером «Филадельфии» Риком Токкетом.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отрицает наличие конфликта с главным тренером Риком Токкетом .

21-летний нападающий «Флайерс» набрал 29 (13+16) очков в 55 играх в текущей регулярке при полезности «минус 7».

Его среднее время на льду составляет 14:34 – против 16:41 в дебютном сезоне в лиге, когда команду тренировал Джон Торторелла.

«У нас обычные отношения между игроком и главным тренером. У всех одна цель – побеждать. И мы все работаем над этим.

Я буду играть столько времени, сколько мне дают, и делать свою работу. Это единственное, что меня волнует.

То, как тренер меня использует – это его решение. Я игрок и должен на 100% сосредоточиться на том, что делаю в данный момент», – сказал Мичков.