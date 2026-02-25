Тамбиев о первом матче против «Адмирала» после ухода из клуба: «Он был по-своему принципиальным. Внутри были некие переживания, но я не нагнетал в тренерской СКА»

  • Спортс
Тренер СКА Леонид Тамбиев высказался о своих ощущениях от первого матча против «Адмирала» (4:2) после ухода из клуба.

За счет этой победы команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе выход в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Латвийский специалист был во главе «Адмирала» с 2021 по 2025 год. 

– Первая игра против бывшего клуба. Как можете прокомментировать?

– Конечно, я доволен. Выиграть у кого бы то ни было – это всегда приятно. Насчет «Адмирала», конечно, четыре года жизни и работы во Владивостоке – это огромный отрезок. Внутри были некие переживания, но я не нагнетал в тренерской. Этот матч был для меня по-своему принципиальным.

– На раскатке вы пристально наблюдали за игроками «Адмирала». На что обращали внимание?

– Да, я посмотрел на новых игроков. После моего ухода в «Адмирале» появилось шесть новичков вместе с вратарем. Хотелось просто посмотреть, как они выглядят визуально, как вписываются в игру молодые ребята.

– На ваш взгляд, команда как-то изменилась?

– Конечно, она играет иначе. Сейчас это совсем другой «Адмирал», стиль игры полностью изменился. Команда по-другому действует и в защите, и в центральной зоне. Разница в подходе очевидна, – сказал Тамбиев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Очень интересно будет посмотреть на СКА в плей-офф.
Рекомендуем