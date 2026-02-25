Роман Ротенберг: мы готовы бросить вызов и Канаде, и США – победим всех.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг бросил вызов сборным США и Канады, предложив новую Суперсерию.

На хоккейном турнире Олимпиады-2026 американцы победили канадцев (2:1 ОТ) в финале. Сборная России не была допущена к участию.

– У нас есть уникальные мероприятия! Например, мы недавно играли в русский хоккей на Красной площади , под бой курантов открывали турнир. Напутствие нам дал великий Александр Якушев , другие легенды хоккея. Замечательная погода, с Божьей помощью.

И вы можете представить, как в том же Нью-Йорке мы сыграли бы в хоккей на Times Square? Это невозможно, при всем нашем уважении к друзьям из США. А нам помогает Бог, и мы вместе всех победим.

– Даже мощную сборную Канады?

– Но ведь американская сборная обыграла канадцев. И нам надо к этому готовиться. Собирать равный состав, чтобы у нас были свои Макдэвиды, Маккинноны. Они у нас есть. Мы выйдем таким же составом и мы их обыграем.

Уже сейчас мы готовы бросить вызов и сборной Канады , и сборной США. Сыграть с ними в любом формате – хоть один матч, хоть новую Суперсерию. И мы уверены, что от такого противостояния выиграет весь хоккейный мир, – сказал Ротенберг.

Ротенберг бросил вызов сборной США от имени сборной России, поздравив с победой на ОИ: «Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!»

