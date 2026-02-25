Роман Ротенберг: «Мы готовы бросить вызов и Канаде, и США. Сыграть в любом формате – хоть один матч, хоть новую Суперсерию. Нам помогает Бог, и мы вместе победим всех»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг бросил вызов сборным США и Канады, предложив новую Суперсерию.
На хоккейном турнире Олимпиады-2026 американцы победили канадцев (2:1 ОТ) в финале. Сборная России не была допущена к участию.
– У нас есть уникальные мероприятия! Например, мы недавно играли в русский хоккей на Красной площади, под бой курантов открывали турнир. Напутствие нам дал великий Александр Якушев, другие легенды хоккея. Замечательная погода, с Божьей помощью.
И вы можете представить, как в том же Нью-Йорке мы сыграли бы в хоккей на Times Square? Это невозможно, при всем нашем уважении к друзьям из США. А нам помогает Бог, и мы вместе всех победим.
– Даже мощную сборную Канады?
– Но ведь американская сборная обыграла канадцев. И нам надо к этому готовиться. Собирать равный состав, чтобы у нас были свои Макдэвиды, Маккинноны. Они у нас есть. Мы выйдем таким же составом и мы их обыграем.
Уже сейчас мы готовы бросить вызов и сборной Канады, и сборной США. Сыграть с ними в любом формате – хоть один матч, хоть новую Суперсерию. И мы уверены, что от такого противостояния выиграет весь хоккейный мир, – сказал Ротенберг.
