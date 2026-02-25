  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «Мы готовы бросить вызов и Канаде, и США. Сыграть в любом формате – хоть один матч, хоть новую Суперсерию. Нам помогает Бог, и мы вместе победим всех»
Роман Ротенберг: «Мы готовы бросить вызов и Канаде, и США. Сыграть в любом формате – хоть один матч, хоть новую Суперсерию. Нам помогает Бог, и мы вместе победим всех»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг бросил вызов сборным США и Канады, предложив новую Суперсерию. 

На хоккейном турнире Олимпиады-2026 американцы победили канадцев (2:1 ОТ) в финале. Сборная России не была допущена к участию. 

– У нас есть уникальные мероприятия! Например, мы недавно играли в русский хоккей на Красной площади, под бой курантов открывали турнир. Напутствие нам дал великий Александр Якушев, другие легенды хоккея. Замечательная погода, с Божьей помощью.

И вы можете представить, как в том же Нью-Йорке мы сыграли бы в хоккей на Times Square? Это невозможно, при всем нашем уважении к друзьям из США. А нам помогает Бог, и мы вместе всех победим.

– Даже мощную сборную Канады?

– Но ведь американская сборная обыграла канадцев. И нам надо к этому готовиться. Собирать равный состав, чтобы у нас были свои Макдэвиды, Маккинноны. Они у нас есть. Мы выйдем таким же составом и мы их обыграем.

Уже сейчас мы готовы бросить вызов и сборной Канады, и сборной США. Сыграть с ними в любом формате – хоть один матч, хоть новую Суперсерию. И мы уверены, что от такого противостояния выиграет весь хоккейный мир, – сказал Ротенберг. 

Ротенберг бросил вызов сборной США от имени сборной России, поздравив с победой на ОИ: «Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!»
 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Боже, депортируй его уже в Финляндию, смилуйся над нами
Ответ Aleksey Yashin
Боже, депортируй его уже в Финляндию, смилуйся над нами
Бог не захочет, и пузырь не вскочит.
Ответ Aleksey Yashin
Боже, депортируй его уже в Финляндию, смилуйся над нами
Да хоть в Албанию.
Вообще то Бог всем людям помогает - или Ротенберг думает что за деньги можно купить бессрочный абонемент на помощь от Бога ??? Апостолы были нищие и ходили босые и Бог им помогал ...
Ответ Альваро Рекоба
Вообще то Бог всем людям помогает - или Ротенберг думает что за деньги можно купить бессрочный абонемент на помощь от Бога ??? Апостолы были нищие и ходили босые и Бог им помогал ...
Шутки шутками, но Ротенберг скорее всего в этом уверен)))
Ответ Костя Тихонов
Шутки шутками, но Ротенберг скорее всего в этом уверен)))
Человек получает все, что хочет - сборные, тренерства, любые доступные блага, любовниц-фигуристок. Ради этого можно и пописать патриотическую чушь в ТГ. Не надо его уж совсем идиотом делать.
Пацаны, есть что сказать? У меня нет слов.
Ответ гилберт
Пацаны, есть что сказать? У меня нет слов.
я ералаш вспомнил, ну кто на нас с богом?)
Ответ гилберт
Пацаны, есть что сказать? У меня нет слов.
Он сам всё сказал.
А вообще вот такая мысль в голову пришла, что золото сборной США, его заслуга. Ну то есть они в этих своих Мичиганах по его конспектам/разработкам шли, он сам вчера говорил. Значит можно сказать, что они, в какой то степени, тоже его воспитанники
Как страшно слушать это мы, ведь он даже не рассматривает кого-то кроме себя во главе сборной
Ответ Unnamed80
Как страшно слушать это мы, ведь он даже не рассматривает кого-то кроме себя во главе сборной
нужно дать ему обос...ся. Иного выхода нет.
Ответ chance-comer
нужно дать ему обос...ся. Иного выхода нет.
Он уже в ска это сделал, но ему до сих пор это никто не вспоминает и продолжают всё глубже подлизывать
А почему бог откажется помогать канадцам и американцам?
Ответ travis76
А почему бог откажется помогать канадцам и американцам?
У них неправильный бог, а у нас правильный, ведь мы же русские!
Ответ Blackrock
У них неправильный бог, а у нас правильный, ведь мы же русские!
ага. и у нашего х*р больше, чем у их(с) =)
Бог блаженных любит, это да
Ответ Uncle Alexander
Бог блаженных любит, это да
Но боюсь, что не до такой степени!
Ох уж эти бросатели вызовов. Один уже бросил, теперь этот канаду за 3 дня обыграет. Пустомели.
Ротенберг уже выиграл все матчи, которые пока существуют только у него в голове.
Здорово, когда человек пробивается сам, вырастает до тренера сборной без денег и блата.
Да, Роман Борисович?
Боже, храни Америку от игр с командами, где тренером будет Барбарисыч.
