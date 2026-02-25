Разин о Кузнецове: «Мы его взяли, дали возможность набрать форму. Просто в состав «Металлурга» он не вписался. А говорят, что я Женю «загнобил», публике нужна перчинка»

Андрей Разин о Кузнецове: мы ему дали шанс набрать форму, а говорят – я загнобил.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался об уходе из команды форварда Евгения Кузнецова.

После расторжения контракта с магнитогорцами 33-летний нападающий стал игроком «Салавата Юлаева».

– Ваш образ – резкий, прямой, иногда жесткий – вам помогает или, наоборот, мешает?

– Я часто говорю обычные вещи. Просто их выдергивают из контекста. Вот взять ситуацию с Евгением Кузнецовым . Когда он был без клуба, мы его взяли, дали возможность набрать форму. Просто в наш состав он не вписался.

Я к нему хорошо относился и хотел, чтобы Женя перезагрузил карьеру. А что говорят? Что я его «загнобил». Я не могу рассказывать все детали. Но публике всегда интереснее перчинка, чем спокойная правда.

– Есть ощущение, что вы иногда отвечаете на вызовы журналистов, которые хотят из вас «перчинку» вытащить.

– А почему нет? Если умею связывать слова в предложения – почему не ответить? Иногда и корреспондента на место поставить приятно, – сказал Разин в интервью Спортс’ ‘.

