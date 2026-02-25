Разин о Кузнецове: «Мы его взяли, дали возможность набрать форму. Просто в состав «Металлурга» он не вписался. А говорят, что я Женю «загнобил», публике нужна перчинка»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об уходе из команды форварда Евгения Кузнецова.
После расторжения контракта с магнитогорцами 33-летний нападающий стал игроком «Салавата Юлаева».
– Ваш образ – резкий, прямой, иногда жесткий – вам помогает или, наоборот, мешает?
– Я часто говорю обычные вещи. Просто их выдергивают из контекста. Вот взять ситуацию с Евгением Кузнецовым. Когда он был без клуба, мы его взяли, дали возможность набрать форму. Просто в наш состав он не вписался.
Я к нему хорошо относился и хотел, чтобы Женя перезагрузил карьеру. А что говорят? Что я его «загнобил». Я не могу рассказывать все детали. Но публике всегда интереснее перчинка, чем спокойная правда.
– Есть ощущение, что вы иногда отвечаете на вызовы журналистов, которые хотят из вас «перчинку» вытащить.
– А почему нет? Если умею связывать слова в предложения – почему не ответить? Иногда и корреспондента на место поставить приятно, – сказал Разин в интервью Спортс’‘.
