  • Разин о Кузнецове: «Мы его взяли, дали возможность набрать форму. Просто в состав «Металлурга» он не вписался. А говорят, что я Женю «загнобил», публике нужна перчинка»
12

Андрей Разин о Кузнецове: мы ему дали шанс набрать форму, а говорят – я загнобил.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об уходе из команды форварда Евгения Кузнецова. 

После расторжения контракта с магнитогорцами 33-летний нападающий стал игроком «Салавата Юлаева». 

– Ваш образ – резкий, прямой, иногда жесткий – вам помогает или, наоборот, мешает?

– Я часто говорю обычные вещи. Просто их выдергивают из контекста. Вот взять ситуацию с Евгением Кузнецовым. Когда он был без клуба, мы его взяли, дали возможность набрать форму. Просто в наш состав он не вписался.

Я к нему хорошо относился и хотел, чтобы Женя перезагрузил карьеру. А что говорят? Что я его «загнобил». Я не могу рассказывать все детали. Но публике всегда интереснее перчинка, чем спокойная правда.

– Есть ощущение, что вы иногда отвечаете на вызовы журналистов, которые хотят из вас «перчинку» вытащить.

– А почему нет? Если умею связывать слова в предложения – почему не ответить? Иногда и корреспондента на место поставить приятно, – сказал Разин в интервью Спортс’‘.

«В шутку говорю молодым: «Женитесь, заводите детей – результаты пойдут в гору». Интервью Андрея Разина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
"Дожили… Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток — а он нам фигвамы рисует!"
А ведь Кузя в Салавате расцвёл. Нашел свою команду. Лишь бы без травм.
Не гнобил, только на лавку усаживал после трех смен, в состав не ставил, говорил, что по физике Кузя не тянет и обвинял его в поражениях. Классичечкий правдаруб Андрюха. )))
Уважаю Разина, умный и простой парень! видно что честный! поэтому и команда путевая получается под его руководством! Удачи Металлургу и Разину, но только не с Нефтехимиком и Ак Барсом!)
Кузнецов вообще Разину должен, взяли в команду, дали потренироваться секретными видать способами иначе никак и вот Кузя набрал форму и тащит СЮ ;))
Спасибо Разину за такого игрока!
Есть чувство, что Металлург грохнется в плей офф как большой и пустой шкаф)
В плей-офф попадёт металлург на салават Кузнецова и..........
Ответ Олег Попов
В плей-офф попадёт металлург на салават Кузнецова и..........
Ну блин, забил пару голов и все- КУМИр! Не пойму я
ну и клоун! да что ж такое то, все никак его не отпускает этот Кузнецов😂😂😂 а вообще надо Разину ещё человек 5 дать, пусть их для нас подготовит, коли он так об этом говорит. пока не выпнул кузю на каждом углу кричал что он не в форме и набрать ее не может ибо старый алкаш, а сейчас когда Женя набирает очки и влияет на игру, оказывается он его так хорошо подготовил, но правда недостаточно чтобы в состав селян пройти.
Опять Разинщина? Узгагойся!
