  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Юрзинов о США на ОИ: «Было впечатление, что они взяли все лучшее из нашей школы хоккея. Куинн Хьюз – талантливый мальчишка! Такое впечатление, что он был в ЦСКА у Тихонова»
41

Юрзинов о США на ОИ: «Было впечатление, что они взяли все лучшее из нашей школы хоккея. Куинн Хьюз – талантливый мальчишка! Такое впечатление, что он был в ЦСКА у Тихонова»

Владимир Юрзинов: такое ощущение, что США взяли все лучшее из нашей школы хоккея.

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов считает, что сборная США многое почерпнула из отечественной школы хоккея. 

Американцы выиграли золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция. 

«У канадцев и американцев – очень талантливые команды. У тех же американцев много молодежи, иногда складывалось такое впечатление, что она взяла все лучшее именно из нашей школы хоккея.

Вы видели как действовал, например, защитник Куинн Хьюз, как он катался и подключался, как дирижировал и брал игру на себя? Какой талантливый мальчишка!

Такое впечатление, что он прошел школу защитника в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова – рядом, например, с Вячеславом Фетисовым или Алексеем Касатоновым. Для появления таких защитников, таких российских талантов и была создана КХЛ!» – сказал Юрзинов. 

Ротенберг о США на ОИ: «В Мичигане развивают игроков, оттуда идет их золото. Мы изучили мичиганский опыт, это наши наработки. Американцы их скопировали, но оригинал всегда лучше»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoолимпийский хоккейный турнир
logoсборная СССР
logoВячеслав Фетисов
logoЦСКА
logoНХЛ
logoВладимир Юрзинов
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoКуинн Хьюз
logoВиктор Тихонов
logoКХЛ
logoСборная США по хоккею
logoАлексей Касатонов
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же достали эти отсылки к нашей школе хоккея. При всем уважении, я думаю, Куинн Хьюз даже не знает, кто такие Виктор Тихонов и Алексей Касатонов. Его примеры - это скорее какие-нибудь Брайан Лич, Брайан Рафалски, Фил Хаусли
Ответ Андрей Шульга
Как же достали эти отсылки к нашей школе хоккея. При всем уважении, я думаю, Куинн Хьюз даже не знает, кто такие Виктор Тихонов и Алексей Касатонов. Его примеры - это скорее какие-нибудь Брайан Лич, Брайан Рафалски, Фил Хаусли
Брайан Лич, Брайан Рафалски, Фил Хаусли играли против Фетисова и Касатонова, которые учились у Тихонова! Значит, Хьюзы тоже учились у Тихонова!
Ответ Вадим Кузнецов
Брайан Лич, Брайан Рафалски, Фил Хаусли играли против Фетисова и Касатонова, которые учились у Тихонова! Значит, Хьюзы тоже учились у Тихонова!
Это где это Рафальски играл против Касатонова?
В каком сезоне?
Умение примазаться к чужим победам и заслугам становится просто какой-то новой традицией россиян из мира хоккея и тех, кто иногда о нём слышал)
Ответ Alex.K71
Умение примазаться к чужим победам и заслугам становится просто какой-то новой традицией россиян из мира хоккея и тех, кто иногда о нём слышал)
основной пример примазывания к чужой победе связан сейчас не с хоккеем) Хоккейные товарищи просто берут пример со старших)))
Не было таких защитников у того цска
Стыд, какой-то
Стандартная тема для совков. Только они всё придумали и всё сделали, остальные лишь копируют. Обесценивание и скотство, за счёт которого они самоутверждаются.
Ответ akuna
Стандартная тема для совков. Только они всё придумали и всё сделали, остальные лишь копируют. Обесценивание и скотство, за счёт которого они самоутверждаются.
Ну ты и Матата, хе-хе-хе!
Ну, окей. Предположим, что они взяли все лучшее у нас. А до этого мы взяли все лучшее у них. Шайбу, форму клюшки, коньки-канадки. Но я слабо себе представляю, чтобы за океаном так комментировали наши победы в 70- е и 80-е годы.
Ну только золотой гол забил не Куин, а Джек..
Отнимите у дедушки бутылку....
Ответ Screamer_FCSM
Ну только золотой гол забил не Куин, а Джек.. Отнимите у дедушки бутылку....
И передайте её тебе!
Юрзинов, а говорил, что не будешь смотреть хоккей на ОИ без наших- выходит посматривал !
Ну все логично.
Американцы почему выиграли ?
Потому что Мичигане переняли опыта у красной машины.
Но скоро все поменяется.
Красная машинка перенимает опыт у Мичиган)
Короче, русские и мичигане братья заувек.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о финале Олимпиады: «Накал и эмоции подтверждают, что хоккей – выдающаяся игра, когда исполнители высочайшего уровня. Русский характер мог украсить этот праздник»
25 февраля, 00:55
Крикунов об ОИ-2026: «Россия могла бы победить эту сборную США. У нас много ребят в НХЛ, сильные вратари – для них ничего страшного. С Канадой тяжело играть на равных»
24 февраля, 04:34
Андрей Коваленко о финале ОИ Канада – США: «Отдал дань уважения главному матчу. Лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться»
24 февраля, 03:58
Рекомендуем
Главные новости
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й, до рекорда Гретцки – 19 шайб
7 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
сегодня, 00:05Live
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й, до рекорда Гретцки – 19 шайб
7 минут назадВидео
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Рекомендуем