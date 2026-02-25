Юрзинов о США на ОИ: «Было впечатление, что они взяли все лучшее из нашей школы хоккея. Куинн Хьюз – талантливый мальчишка! Такое впечатление, что он был в ЦСКА у Тихонова»

Владимир Юрзинов: такое ощущение, что США взяли все лучшее из нашей школы хоккея.

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов считает, что сборная США многое почерпнула из отечественной школы хоккея.

Американцы выиграли золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.

«У канадцев и американцев – очень талантливые команды. У тех же американцев много молодежи, иногда складывалось такое впечатление, что она взяла все лучшее именно из нашей школы хоккея.

Вы видели как действовал, например, защитник Куинн Хьюз , как он катался и подключался, как дирижировал и брал игру на себя? Какой талантливый мальчишка!

Такое впечатление, что он прошел школу защитника в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова – рядом, например, с Вячеславом Фетисовым или Алексеем Касатоновым. Для появления таких защитников, таких российских талантов и была создана КХЛ !» – сказал Юрзинов.

