Юрзинов о США на ОИ: «Было впечатление, что они взяли все лучшее из нашей школы хоккея. Куинн Хьюз – талантливый мальчишка! Такое впечатление, что он был в ЦСКА у Тихонова»
Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов считает, что сборная США многое почерпнула из отечественной школы хоккея.
Американцы выиграли золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.
«У канадцев и американцев – очень талантливые команды. У тех же американцев много молодежи, иногда складывалось такое впечатление, что она взяла все лучшее именно из нашей школы хоккея.
Вы видели как действовал, например, защитник Куинн Хьюз, как он катался и подключался, как дирижировал и брал игру на себя? Какой талантливый мальчишка!
Такое впечатление, что он прошел школу защитника в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова – рядом, например, с Вячеславом Фетисовым или Алексеем Касатоновым. Для появления таких защитников, таких российских талантов и была создана КХЛ!» – сказал Юрзинов.
В каком сезоне?
Отнимите у дедушки бутылку....
Американцы почему выиграли ?
Потому что Мичигане переняли опыта у красной машины.
Но скоро все поменяется.
Красная машинка перенимает опыт у Мичиган)
Короче, русские и мичигане братья заувек.