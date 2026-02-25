Хартли о Вячеславе Козлове: «У нас дружба на всю жизнь. Когда он получил работу главного в «Сочи», то приезжал ко мне домой. Я готовил его к сезону как тренера»

Боб Хартли: я готовил Вячеслава Козлова к роли главного тренера.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался о победе над московским «Динамо » (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Отличная командная победа. Горжусь тем, как работали ребята, как бились, сражались. Нужно отдать должное сопернику. Они играют в хороший хоккей. Очень плотно действуют в обороне. Тяжело создавать голевые моменты. Но здорово, что мы забили в большинстве. А во втором периоде забрали инициативу.

Звено Шалунова в той смене, когда забили победный гол, здорово отыграло. Побеждало в единоборствах на борту, держало шайбу. Ну и Даниил Мисюль забил победный гол — я за него рад. Это боец, который делает очень много хорошего для команды. В целом мы третий период провели очень грамотно. Продолжали контролировать игру. Наши ребята - молодцы.

– Вам интересно играть против Вячеслава Козлова, который раньше входил в ваш тренерский штаб?

– Это особенные матчи. И дело не в соперничестве, а в том, что мы встречаемся с друзьями. Я еще в «Атланте» четыре года тренировал Козлова. Еще тогда понял, какой он большой профессионал, как готовит себя к матчам. У нас дружба на всю жизнь.

Когда он получил работу главного в «Сочи », то летом приезжал ко мне домой на несколько дней. И я его готовил к сезону как тренера. В эту должность он так и не зашел.

Но когда из «Динамо» уволили Кудашова, он стал главным. Мне жаль, что уволили Кудашова. Но это хорошая возможность для Славы показать себя в роли главного, – сказал Хартли.