  • Хартли о Вячеславе Козлове: «У нас дружба на всю жизнь. Когда он получил работу главного в «Сочи», то приезжал ко мне домой. Я готовил его к сезону как тренера»
Хартли о Вячеславе Козлове: «У нас дружба на всю жизнь. Когда он получил работу главного в «Сочи», то приезжал ко мне домой. Я готовил его к сезону как тренера»

Боб Хартли: я готовил Вячеслава Козлова к роли главного тренера.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над московским «Динамо» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Отличная командная победа. Горжусь тем, как работали ребята, как бились, сражались. Нужно отдать должное сопернику. Они играют в хороший хоккей. Очень плотно действуют в обороне. Тяжело создавать голевые моменты. Но здорово, что мы забили в большинстве. А во втором периоде забрали инициативу.

Звено Шалунова в той смене, когда забили победный гол, здорово отыграло. Побеждало в единоборствах на борту, держало шайбу. Ну и Даниил Мисюль забил победный гол — я за него рад. Это боец, который делает очень много хорошего для команды. В целом мы третий период провели очень грамотно. Продолжали контролировать игру. Наши ребята - молодцы.

– Вам интересно играть против Вячеслава Козлова, который раньше входил в ваш тренерский штаб?

– Это особенные матчи. И дело не в соперничестве, а в том, что мы встречаемся с друзьями. Я еще в «Атланте» четыре года тренировал Козлова. Еще тогда понял, какой он большой профессионал, как готовит себя к матчам. У нас дружба на всю жизнь.

Когда он получил работу главного в «Сочи», то летом приезжал ко мне домой на несколько дней. И я его готовил к сезону как тренера. В эту должность он так и не зашел.

Но когда из «Динамо» уволили Кудашова, он стал главным. Мне жаль, что уволили Кудашова. Но это хорошая возможность для Славы показать себя в роли главного, – сказал Хартли. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О как, интересно
С Динамо Москва давно всё понятно войдут в ПО а потом вылетят в первом же раунде на большее Козлов физрук не способен...
Ответ Владимир Никаноров
С Динамо Москва давно всё понятно войдут в ПО а потом вылетят в первом же раунде на большее Козлов физрук не способен...
Володь, привет! Давно с тобой не переписывался. Козлов решил играть по схеме Локомотива, повести а потом сушить. У Кудашева получалось повести горазда лучше, а у Козлова сушить, но не вести. Вот в чем разница. У Козлова потеря Пакет, Михеев, Готовец и Классен. Плюс нет Менела. Рашевский ничего не показывает в Авангарде, Джиошвили тоже в Тракторе. Дер неплох, а вот Ансель ни о чём! Как бы состав у Славы слабее. Выйти на Локо или Минск без шансов, со сталеварами или автозаводцами есть шанс! Пусть думают, по мне худший вариант это команда Квартального, с Яриком можно в тягомотину играть. Выигрывали 1-0, 2-0, с ними по другому нельзя. А сталевары игровики, они и нам дают играть.
Ответ Вольфсбург
Володь, привет! Давно с тобой не переписывался. Козлов решил играть по схеме Локомотива, повести а потом сушить. У Кудашева получалось повести горазда лучше, а у Козлова сушить, но не вести. Вот в чем разница. У Козлова потеря Пакет, Михеев, Готовец и Классен. Плюс нет Менела. Рашевский ничего не показывает в Авангарде, Джиошвили тоже в Тракторе. Дер неплох, а вот Ансель ни о чём! Как бы состав у Славы слабее. Выйти на Локо или Минск без шансов, со сталеварами или автозаводцами есть шанс! Пусть думают, по мне худший вариант это команда Квартального, с Яриком можно в тягомотину играть. Выигрывали 1-0, 2-0, с ними по другому нельзя. А сталевары игровики, они и нам дают играть.
Виталий привет! Полностью с тобой согласен в тактическом плане игра поменялась не в лучшую сторону ну и Козлов явно слабее Кудашова... короче прогнозы не утешительные на ПО...но наше руководство не предсказуемое могут и Рому на команду подставить...
