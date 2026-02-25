Ротенберг о судействе на ОИ: «Не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе»
Роман Ротенберг о судействе на ОИ: не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах.
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о судействе на хоккейном турнире Олимпиады-2026.
– Видели ли вы, что Чехия забросила Канаде вшестером? Какие эмоции?
– Человеческий фактор, который всегда присутствует. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе.
– Как вам судейство? Что-то отметили для себя?
– Я не слежу за судьями, потому что делаю упор на хоккеистах, – сказал Ротенберг.
Плющев о судействе на Олимпиаде: «Качественное, безупречный финал – лучший пример. Арбитры не ломали игру, вбрасывания не превращались в лекции о международном положении»
Карандин считает судейство на ОИ слабым: «Главная проблема – один центр силы в мировом хоккее. НХЛ все диктует, во времена СССР мы этого не позволяли»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- Можно подробности как честному хоккеисту приобрести «Хельсинки Арену»? - подумала Зухра.
- Грицюк на коленях просил снизить ему зарплату в СКА ради Кубка Гагарина? - подумала Людмила.
- Поздравляют своего хозяина через интернет только честные тренеры СКА? - подумал Ходоровский.