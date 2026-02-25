Ротенберг о судействе на ОИ: «Не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе»

Роман Ротенберг о судействе на ОИ: не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о судействе на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

– Видели ли вы, что Чехия забросила Канаде вшестером? Какие эмоции?

– Человеческий фактор, который всегда присутствует. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе.

– Как вам судейство? Что-то отметили для себя?

– Я не слежу за судьями, потому что делаю упор на хоккеистах, – сказал Ротенберг.

