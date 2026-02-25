  • Спортс
  Ротенберг о судействе на ОИ: «Не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе»
Ротенберг о судействе на ОИ: «Не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе»

Роман Ротенберг о судействе на ОИ: не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о судействе на хоккейном турнире Олимпиады-2026. 

– Видели ли вы, что Чехия забросила Канаде вшестером? Какие эмоции?

– Человеческий фактор, который всегда присутствует. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе.

– Как вам судейство? Что-то отметили для себя?

– Я не слежу за судьями, потому что делаю упор на хоккеистах, – сказал Ротенберг. 

Плющев о судействе на Олимпиаде: «Качественное, безупречный финал – лучший пример. Арбитры не ломали игру, вбрасывания не превращались в лекции о международном положении»

Карандин считает судейство на ОИ слабым: «Главная проблема – один центр силы в мировом хоккее. НХЛ все диктует, во времена СССР мы этого не позволяли»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Судьи на ОИ: «Не следим за Ротенбергом, кто это?»
Вырос в честной семье
- Финну верить - себя не уважать! - подумали албанцы.
- Можно подробности как честному хоккеисту приобрести «Хельсинки Арену»? - подумала Зухра.
- Грицюк на коленях просил снизить ему зарплату в СКА ради Кубка Гагарина? - подумала Людмила.
- Поздравляют своего хозяина через интернет только честные тренеры СКА? - подумал Ходоровский.
Роман Борисович, похоже, честь, совесть и надежда не только нашего, но и мирового хоккея!
а насчёт честно жить ,ваша семья не пробовала.
