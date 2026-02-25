  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше об «Авангарде» после 1:5 от «Автомобилиста»: «Энергии хватает на один период, далее выглядим как мертвецы. Никто не хочет травм перед плей-офф – придется бороться с человеческой натурой»
24

Ги Буше об «Авангарде» после 1:5 от «Автомобилиста»: «Энергии хватает на один период, далее выглядим как мертвецы. Никто не хочет травм перед плей-офф – придется бороться с человеческой натурой»

Ги Буше: «Авангарду» хватает энергии на один период, далее выглядим как мертвецы.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Первый период в нашем исполнении был хорошим, дальше соперник играл лучше нас. Точка. Не хочу выделять отдельные моменты из сегодняшней встречи, поскольку мы выглядим не очень здорово на протяжении трех последних матчей.

Мы не похожи сами на себя, нам хватает энергии только на один период. Далее выглядим как мертвецы. У любой команды бывают неудачные серии. «Локомотив», кажется, перед прошлым плей‑офф проиграл семь из десяти матчей.

Конечно, может быть, ребята, обеспечив себе высокое место в таблице, больше думают о плей‑офф. Это человеческая природа. Сам был игроком и понимаю суть проблемы. Она сидит в голове - никто не хочет получить травму перед плей‑офф. Это мой честный ответ. Придется бороться с человеческой натурой.

Сейчас нам важно вернуть уровень борьбы, который мы демонстрировали раньше - играть в тело, принимать на себя шайбу, биться в каждом моменте.

Плохие привычки приводят к плохим результатам, и нам надо это искоренять. Нельзя терять свою идентичность, надо ее возвращать. В ближайшее время мы будем над этим работать», – сказал Буше. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoГи Буше
травмы
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как раз в пятницу будет дерби потерявших идентичность команд :)

А по факту, такое ватокатание, особенно в домашних матчах, выглядит как неуважение к болельщикам. Все же при полной арене надо стараться, а не как с Сибирью, Амуром и много ещё с кем..
Под нагрузкой команда готовятся к ПО.
Ответ The next One
Под нагрузкой команда готовятся к ПО.
Нет. Буше же сказал, не хотят бороться, потому что не хотят как Силантьев
Мне интересно, а Рашевский и Пономарев вообще начнут что то делать уже. Все понимаю, команда скорее всего под нагрузками. Особо турнирной мотивации нет. Но они ещё как то по осени что показывали, сейчас просто толку 0. Как по мне два явных кандидата под разгруз платёжки на следующий сезон. Ну и Пилипенко пока тоже не заметен совсем
Это всё правильно да , ну вы хоть по воротам попасть можете, первая команда по броскам в створ ворот а результат нулевой. Скорости нет, шайбу отбрасывают кому попало и если один пошёл на ворота с выгодной позицией другие пошли меняться и.т.д. Ничего нового не показали тренера канадские, таких тренеров у нас в кхл своих хватает, молодёжь набирать надо игра пойдёт веселей, а то капитан собрался до 40 лет играть.
Судя по последним плачевным результатам г - н Буше либо лукавит, либо команда находится под сильной нагрузкой перед пловом. Надеюсь на второй вариант т.к. с такой сегодняшней игрой шансов в играх на вылет немного. Удачи.
Локомотив выиграл 7 из 10 матчей перед прошлым плей-офф
Все нормально.Просто вы проиграли сильному на сегодня сопернику.Не принижайте слперника.
Ответ mifdamir@icloud.com
Все нормально.Просто вы проиграли сильному на сегодня сопернику.Не принижайте слперника.
Когда это Авто был для Авангарда сильным соперником? При всём уважении к Авто.
Ответ Zidane055
Когда это Авто был для Авангарда сильным соперником? При всём уважении к Авто.
эмммм..... 4:2 в сезонней серии
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Автомобилист» выиграл 4 из 5 последних матчей, сегодня – 5:1 с «Авангардом», Голышев сделал дубль, Спронг, Мэйсек и Кизимов набрали по 2 очка
24 февраля, 16:29
Ги Буше о тренере Свитове: «У него очень тяжелая травма. Александр – крепкий орешек, но восстановление идет тяжело. Мы не знаем, когда он присоединится к «Авангарду»
21 февраля, 09:22
Ги Буше: «В КХЛ чувствую себя комфортно, я многое посмотрел, глубже познал культуру. Здесь команды, в отличие от НХЛ, пропагандируют разные стили хоккея, это делает игру более интересной»
20 февраля, 18:01
Рекомендуем
Главные новости
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й, до рекорда Гретцки – 19 шайб
7 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
сегодня, 00:05Live
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й, до рекорда Гретцки – 19 шайб
7 минут назадВидео
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Рекомендуем