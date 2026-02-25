Мичков о поездке в Доминикану во время паузы в сезоне НХЛ: «Я был недоволен своей игрой, поэтому не отдыхал. Две тренировки в день – одна в зале, другая на выносливость»

Матвей Мичков: во время паузы я не отдыхал, а работал – две тренировки в день.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал о своих тренировках во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ .

21-летний нападающий «Флайерс» набрал 29 (13+16) очков в 55 играх в текущей регулярке при полезности «минус 7».

Перерыв в сезоне он провел в Доминиканской республике. По словам россиянина, в это время он активно тренировался.

«В прошлом году перерыв на Турнир четырех наций был не слишком долгим, поэтому я просто отдыхал.

В этот раз я не планировал отдыхать. Я был недоволен своей игрой, поэтому весь перерыв посвятил работе.

Я не отдыхал и каждый день тренировался. Два занятия в день. Одно – в тренажерном зале, второе – на выносливость. Семь дней в неделю», – сказал Мичков.

Фото: соцсети Матвея Мичкова.