Мичков о поездке в Доминикану во время паузы в сезоне НХЛ: «Я был недоволен своей игрой, поэтому не отдыхал. Две тренировки в день – одна в зале, другая на выносливость»
Матвей Мичков: во время паузы я не отдыхал, а работал – две тренировки в день.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал о своих тренировках во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ.
21-летний нападающий «Флайерс» набрал 29 (13+16) очков в 55 играх в текущей регулярке при полезности «минус 7».
Перерыв в сезоне он провел в Доминиканской республике. По словам россиянина, в это время он активно тренировался.
«В прошлом году перерыв на Турнир четырех наций был не слишком долгим, поэтому я просто отдыхал.
В этот раз я не планировал отдыхать. Я был недоволен своей игрой, поэтому весь перерыв посвятил работе.
Я не отдыхал и каждый день тренировался. Два занятия в день. Одно – в тренажерном зале, второе – на выносливость. Семь дней в неделю», – сказал Мичков.
