Мичков о поездке в Доминикану во время паузы в сезоне НХЛ: «Я был недоволен своей игрой, поэтому не отдыхал. Две тренировки в день – одна в зале, другая на выносливость»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал о своих тренировках во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ

21-летний нападающий «Флайерс» набрал 29 (13+16) очков в 55 играх в текущей регулярке при полезности «минус 7». 

Перерыв в сезоне он провел в Доминиканской республике. По словам россиянина, в это время он активно тренировался. 

«В прошлом году перерыв на Турнир четырех наций был не слишком долгим, поэтому я просто отдыхал.

В этот раз я не планировал отдыхать. Я был недоволен своей игрой, поэтому весь перерыв посвятил работе. 

Я не отдыхал и каждый день тренировался. Два занятия в день. Одно – в тренажерном зале, второе – на выносливость. Семь дней в неделю», – сказал Мичков. 

Фото: соцсети Матвея Мичкова.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Broad Street Hockey
Все знают,что в Доминикане лучшие тренажерные залы)))))))))))))Он бы лучше в Кению поехал и бегал там....
Все знают,что в Доминикане лучшие тренажерные залы)))))))))))))Он бы лучше в Кению поехал и бегал там....
Там девушка мелькала постоянно, фитнес-тренер, наверное: тренировала Матвея на игре в волейбол. Видимо, тренировка на выносливость проходила с ней.
Там девушка мелькала постоянно, фитнес-тренер, наверное: тренировала Матвея на игре в волейбол. Видимо, тренировка на выносливость проходила с ней.
«Шерше ля фам»,в принципе не надо Шерлоком быть)))
на фотках есть "тренажер" на котором кардио отрабатывал, не осуждаю
Ахахахахаха, ахахахахаха. Не отдыхал. Ну, фотки как раз свидетельствовали об обратном, и гнев болельщиков Филадельфии в комментах очень понятен.
Ахахахахаха, ахахахахаха. Не отдыхал. Ну, фотки как раз свидетельствовали об обратном, и гнев болельщиков Филадельфии в комментах очень понятен.
У Мичкова 17-е время в команде, 9-е среди напов, меньше только у тавгаев и ахеэловцев, а он 4-й по броска и 5-й по результативности. Матвея на руках носить будут следующие 10-15 лет.
У Мичкова 17-е время в команде, 9-е среди напов, меньше только у тавгаев и ахеэловцев, а он 4-й по броска и 5-й по результативности. Матвея на руках носить будут следующие 10-15 лет.
Если его будут носить на руках по льду, то, возможно, это добавит ему скорости.
Матвей красавчик))) Я давно так не ржал) Не доволен собой.Поехал я в Доминикану тренироваться)
можно уже расслабиться. Команда то все равно на свое законное 10-12 место в конфе метит
можно уже расслабиться. Команда то все равно на свое законное 10-12 место в конфе метит
Ну хоть от Токкета избавятся.
Ну хоть от Токкета избавятся.
да там контракт на 5 лет и на солидные деньги. Сомнительно, что уберут.
Да в принципе и не за что пока. Взял команду, которая не выходит в ПО и сам ее не вывел в ПО. С-стабильность))
Ему надо было в Таиланд лететь, там вообще отдыхать некогда.
Матвей сам себе радикально портит карьеру. Какая нахрен Доминикана? У тебя проблемы с весом и тренировками, а также с самоконтролем. Ты едешь на «все включено».

Господи, у него после смерти отца (земля ему пухом) вообще самоконтроль отключился. Профессиональный спортсмен…

Честно говоря, я обожал и обожаю, когда Матвей в форме. Мне нравится его наглость и контроль шайбы. Но так нельзя. Это не про спорт
Матвей сам себе радикально портит карьеру. Какая нахрен Доминикана? У тебя проблемы с весом и тренировками, а также с самоконтролем. Ты едешь на «все включено». Господи, у него после смерти отца (земля ему пухом) вообще самоконтроль отключился. Профессиональный спортсмен… Честно говоря, я обожал и обожаю, когда Матвей в форме. Мне нравится его наглость и контроль шайбы. Но так нельзя. Это не про спорт
конечно, не про спорт. У него отпуск был))
Сгонял на недельку в Доминикану с красивой бабенкой, ну кайф же. Можно порадоваться только.
Я уже не в первый раз замечаю, что болельщики к хоккею в разы серьезнее относятся, чем сами игроки) Ну на словах по крайней мере
Матвей сам себе радикально портит карьеру. Какая нахрен Доминикана? У тебя проблемы с весом и тренировками, а также с самоконтролем. Ты едешь на «все включено». Господи, у него после смерти отца (земля ему пухом) вообще самоконтроль отключился. Профессиональный спортсмен… Честно говоря, я обожал и обожаю, когда Матвей в форме. Мне нравится его наглость и контроль шайбы. Но так нельзя. Это не про спорт
Не скажешь по нему, что проблемы с весом
Не планировал отдыхать, но свалил в Доминикану
прочитал сначала "я был не доволен своей игрой, поэтому отдыхал"
Уехал в Доминикану кардио тренировать только другим способом ;))
