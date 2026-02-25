  • Спортс
  Юрзинов об Олимпиаде-2026: «Турнир без России был ущербным и неполноценным. С другой стороны, по уровню и напряжению – выдающимся. Все игры от ножа и сердца»
12

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказался о хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии. 

Сборная США выиграла золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция. 

– Владимир Владимирович, вы принимали полноценное участие в восьми Олимпийских играх и завоевали весь комплект медалей – от золотых до деревянных, за четвертое место. Пока последние – девятые – Игры для вас состоялись в Пхенчхане-2018, в роли консультанта тренерского штаба нашей сборной – и это было ваше четвертое золото. Что с этой удивительной высоты скажете о Милане-2026?

– Вы правы в том, что Олимпиада – это мой любимый турнир. У Игр – особый командный дух и особая опять-таки командная атмосфера. Олимпиады – это то, ради чего придуман мировой спорт.

Теперь о хоккейном турнире в Милане. С одной стороны он получился неполноценным и, как я уже говорил, ущербным. Никак иначе турнир, на который по политическим причинам не был приглашен один из исторических участников – наша сборная – назвать нельзя.

С другой стороны, по уровню игры и по напряжению это были выдающиеся Игры. Ни одного проходного матча в плей-офф, все игры от ножа и сердца, удивительные спасения команд на последних секундах основного времени.

С этой точки зрения отдаю Милану-2026 должное!

– Согласны, что это были самые напряженные Игры в истории?

– Мне посчастливилось участвовать в девяти Олимпиадах. Не припомню ни одной не напряженной! – сказал Юрзинов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
12 комментариев
Ущербным это конечно громко так назвать. Я не соглашусь с ним, можно лишь сказать что не все сильнейшие были на олимпиаде. И даже так это лучшая олимпиада для хоккея за последние 8 лет.) Сборной РФ не хватает конечно и обидно, что Швейцария не вышла в 1/2. А так хоккей удался вполне в Милане.)
Интересно, а если б не допустили по каким-то причинам шведов или чехов, были бы разговоры об ущербности?
Ответ Amrarian
Интересно, а если б не допустили по каким-то причинам шведов или чехов, были бы разговоры об ущербности?
Было бы еще больше рассуждений о том, что Чехия (Швеция) уже давно не великая сила в хоккее, времена Ягра (Сундина) безвозвратно ушли, и без них турнир вообще не потерял ни в зрелищности, ни в мастерстве
Ответ Amrarian
Интересно, а если б не допустили по каким-то причинам шведов или чехов, были бы разговоры об ущербности?
Да, это же очевидно.
Одновременно неполноценным и выдающимся. О как
Ответ Андрей Шульга
Одновременно неполноценным и выдающимся. О как
Не уловил разницу. Ещё раз проштудируй статью!
Ох какой. И нашим и вашим
очень крутой турнир спасибо командам за это а диды всегда будут отрабатывать повестку партии
Ущербные, но выдающиеся. Биполярочка у деда прогрессирует.
За последние 12 лет это был лучший олимпийский турнир
Если ещё пару олимпиад нас прокатят, так и вобще забудут, так что надо всеми силами на следующую попадать!
