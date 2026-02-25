«Даллас» внес Факсу в список травмированных. Форвард сборной Чехии получил травму на ОИ
«Даллас» внес форварда Радека Факсу в список травмированных.
32-летний нападающий сборной Чехии получил травму нижней части тела в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Швейцарии.
В итоге он не сумел выступить в плей-офф турнира. В 3 матчах на Играх на его счету 2 (0+2) очка.
В текущем сезоне НХЛ Факса провел 56 матчей, в которых набрал 17 (2+15) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
