Рантанен пропустит как минимум 2 недели из-за травмы, полученной на ОИ. В «Далласе» надеются, что лучший бомбардир команды в сезоне вернется до конца регулярки
В «Далласе» ожидают, что Микко Рантанен вернется в состав до конца регулярки.
Форвард «Далласа» Микко Рантанен выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной на хоккейном турнире Олимпиады-2026.
29-летний нападающий получил травму нижней части тела по ходу олимпийского турнира и пропустил матч за бронзовые медали против Словакии (6:1).
В итоге он набрал 6 (2+4) очков в 5 играх за сборную Финляндии.
«Судя по всему, он вернется до конца регулярки, но речь идет не о пропуске нескольких дней или пары игр. Вчера он встречался с нашими врачами.
Пока речь идет о двух неделях, а там посмотрим. Так что он пропустит некоторое время», – сказал главный тренер «Старс» Глен Галуцен.
В 54 матчах за техасцев в регулярном чемпионате НХЛ Рантанен набрал 69 (20+49) очков. Он лучший бомбардир «Далласа» в этом сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем