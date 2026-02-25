Рантанен пропустит как минимум 2 недели из-за травмы, полученной на ОИ. В «Далласе» надеются, что лучший бомбардир команды в сезоне вернется до конца регулярки

В «Далласе» ожидают, что Микко Рантанен вернется в состав до конца регулярки.

Форвард «Далласа» Микко Рантанен выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

29-летний нападающий получил травму нижней части тела по ходу олимпийского турнира и пропустил матч за бронзовые медали против Словакии (6:1).

В итоге он набрал 6 (2+4) очков в 5 играх за сборную Финляндии .

«Судя по всему, он вернется до конца регулярки, но речь идет не о пропуске нескольких дней или пары игр. Вчера он встречался с нашими врачами.

Пока речь идет о двух неделях, а там посмотрим. Так что он пропустит некоторое время», – сказал главный тренер «Старс» Глен Галуцен.

В 54 матчах за техасцев в регулярном чемпионате НХЛ Рантанен набрал 69 (20+49) очков. Он лучший бомбардир «Далласа » в этом сезоне.