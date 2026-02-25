  • Спортс
КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Ладе», ЦСКА победил «Нефтехимик», «Сочи» пропустил 7 голов от «Динамо» Минск

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Сочи» уступил «Динамо» Минск (2:7), «Ак Барс» проиграл «Ладе» (4:5 Б), ЦСКА победил «Нефтехимик» (2:0). 

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
"Игра" ЦСКА - это ужас какой-то. Одни забросы-выбросы-пробросы, беготня и борьба. Жуть. Невозможно смотреть.
Неудивительно что спронг сбежал от такой атакующей игры
Зачем матчи цска показывают по общедоступному? Это же унылое г...
Лада молодцы,на классе обыграли соперника.
Ответ mifdamir@icloud.com
Лада молодцы,на классе обыграли соперника.
На каком классе, не смеши людей!)))
Поведя 3—0 Ак Барс испугался что догонит Авангард и слил Ладе))
Ответ Xell
Поведя 3—0 Ак Барс испугался что догонит Авангард и слил Ладе))
И кто-то очень хорошо заработал.
Вопрос. Кто.
Интересно, какой гений придумал так показывать буллиты, как последний Галимова и Яшкина
Смотрю матч в Москве с Нефтехимиком, жду града годов😂.
Зато в Сочи весело - уже 5 шайб, драки, 700-й ассист Шипы
Круто Анвар команду настроил после первого периода, интересно что сказал такого, что играть бросили )
Как говорится, хоть и разные турнирные задачи, но приятно в гостях забрать победу у одного из лидеров востока.
Казань спасибо за игру и удачи в плейофф!
