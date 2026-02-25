КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Ладе», ЦСКА победил «Нефтехимик», «Сочи» пропустил 7 голов от «Динамо» Минск
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Сочи» уступил «Динамо» Минск (2:7), «Ак Барс» проиграл «Ладе» (4:5 Б), ЦСКА победил «Нефтехимик» (2:0).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
203 комментария
Казань спасибо за игру и удачи в плейофф!