Хедман и Пойнт готовы сыграть за «Тампу» в первом матче после паузы – с «Торонто». Защитник получил травму на ОИ, форвард пропустил турнир по этой причине

Виктор Хедман и Брэйден Пойнт готовы сыграть за «Тампу» в 1-м матче после паузы.

Защитник Виктор Хедман и форвард Брэйден Пойнт , как ожидается, вернутся в состав «Тампы » в первом матче регулярного чемпионата НХЛ после олимпийской паузы – против «Торонто » в среду.

Хедман, выступавший на Олимпиаде-2026 за сборную Швеции , получил травму нижней части тела на разминке перед матчем 1/4 финала против США (1:2 ОТ). Из-за этого он был вынужден пропустить игру.

«Очень жаль. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось перед одной из самых важных игр в карьере. Но я чувствовал, что не смог бы сыграть на своем уровне. Поэтому не выходить на лед было лучшим решением для команды», – сказал Хедман.

В текущем сезоне НХЛ у него 13 (0+13) очков в 21 игре.

Пойнт должен был сыграть на Олимпиаде за сборную Канады, но пропустил турнир из-за нераскрытой травмы. У него 30 (11+19) очков в 37 играх в сезоне.