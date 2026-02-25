  • Спортс
Трамп примерил золотую медаль ОИ-2026, которую ему дал Мэттью Ткачак: «Теперь я ее не верну. Выменяю на что-нибудь»

Дональд Трамп примерил золотую медаль ОИ-2026, которую ему дал Мэттью Ткачак.

Президент США Дональд Трамп примерил золотую медаль Олимпиады-2026 во время встречи в Белом доме со сборной США. 

Американцы выиграли хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Италии, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). 

По ходу встречи форвард Мэттью Ткачак передал свою золотую медаль президенту.

Трамп надел ее и пошутил под общий смех: «Теперь я ее не верну. Выменяю на что-нибудь». 

Фото: соцсети ассистентки Белого дома Марго Мартин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
Ответ Марат Каримуллин
На Канаду🙊
🙈🙈🙈🙈🙈
что то не слышно стандартный шизолиберальный вой про спорт вне политики.
--------------
американские спортсмены просто проявляют свои патриотические чувства
Ответ Checker77
что то не слышно стандартный шизолиберальный вой про спорт вне политики. -------------- американские спортсмены просто проявляют свои патриотические чувства
Зайди в их аккаунты в Инсте) американцы всю сборную мешают с дерьмом. Повезло только тем, кто не поехал на встречу с Трампом)
Ответ Hivaga22
Зайди в их аккаунты в Инсте) американцы всю сборную мешают с дерьмом. Повезло только тем, кто не поехал на встречу с Трампом)
Комментарий удален модератором
Трамп как сорока, любит всё золотое
Ответ supirpupir
Трамп как сорока, любит всё золотое
А вы видели во что он превратил Белый Дом? Довольно таки аскетичный интерьер дома он превратил в цыганщину, везде дурацкая лепнина, какие-то золотые вензеля. Треш.
Предположим: я спортсмен, вложивший часть здоровья и жизни (в том числе детства) на то, чтобы придти к возможности выступать на равных с лучшими из лучших, и победить их, завоевав звание Олимпийского Чемпиона, и меня приглашают (не гонят «палками») на встречу с президентом моей страны, за которого я не голосовал и он мне не нравится лично, стоит ли туда идти, особенно если это мало как может повлиять на мою профессиональную карьеру?! Да чёртаз два я откажусь! Это не его момент славы! Это мой момент славы! Это моя заслуга и моих товарищей по команде, и тренеров, и всего штаба + болельщиков! И я пойду и буду этим моментом наслаждаться сполна! А те, кто считает по другому, пусть не забывают чистить диваны и кресла, в которых сидят и пишут всякую дрянь!
Ну что, Трамп продолжает собирать трофеи: премия мира ФИФА, Нобелевская премия мира (чужая), золотая медаль ОИ (чужая). Такими темпами станет самым титулованным
Ответ ymuller
Ну что, Трамп продолжает собирать трофеи: премия мира ФИФА, Нобелевская премия мира (чужая), золотая медаль ОИ (чужая). Такими темпами станет самым титулованным
Ротенберга всё равно ему не догнать)
Судя по фотографии, там целая коробка этих медалей на столе :)
Ответ Габорик
Судя по фотографии, там целая коробка этих медалей на столе :)
Это печеньки
Ответ Габорик
Судя по фотографии, там целая коробка этих медалей на столе :)
Это Нобелевскиеи премии
Ответ Вася Путин
Шут гороховый
Ржавый.....
Да забирайте, сказал Мэттью. Мало кто знает, но Ткачак подстраховался и на встречу с Трампом взял с собой шоколадную медальку из киоска союзпечати)
Трамп уже и Нобелевский лауреат и Олимпийский чемпион. Ему бы смирительную рубашку ещё, вообще огонь
Ответ Lux_Vid Александров
Трамп уже и Нобелевский лауреат и Олимпийский чемпион. Ему бы смирительную рубашку ещё, вообще огонь
Даже слов культурных нет его полностью охарактеризовать....
Ответ ogent
Даже слов культурных нет его полностью охарактеризовать....
Мне кажется это вырос тот рыжий мальчик из американской комедии старой. Не помню как его звали уже)
Самый титулованый президент вне спорта)))
