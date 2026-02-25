Трамп примерил золотую медаль ОИ-2026, которую ему дал Мэттью Ткачак: «Теперь я ее не верну. Выменяю на что-нибудь»
Дональд Трамп примерил золотую медаль ОИ-2026, которую ему дал Мэттью Ткачак.
Президент США Дональд Трамп примерил золотую медаль Олимпиады-2026 во время встречи в Белом доме со сборной США.
Американцы выиграли хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Италии, победив Канаду в финале (2:1 ОТ).
По ходу встречи форвард Мэттью Ткачак передал свою золотую медаль президенту.
Трамп надел ее и пошутил под общий смех: «Теперь я ее не верну. Выменяю на что-нибудь».
Фото: соцсети ассистентки Белого дома Марго Мартин
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
