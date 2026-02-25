  • Спортс
  Трамп объявил, что Хеллибак будет награжден Президентской медалью Свободы. Вратарь сборной США отразил 41 бросок в финале ОИ-2026 с Канадой
Трамп объявил, что Хеллибак будет награжден Президентской медалью Свободы. Вратарь сборной США отразил 41 бросок в финале ОИ-2026 с Канадой

Дональд Трамп: Коннор Хеллибак будет награжден Президентской медалью свободы.

Вратарь сборной США и «Виннипега» Коннор Хеллибак будет награжден Президентской медалью Свободы. 

Президент страны Дональд Трамп заявил об этом во время своего ежегодного обращения с посланием к Конгрессу. 

Сборная США выиграла золотые медали хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Хеллибак отразил 41 из 42 бросков в этом матче. 

Президентская медаль Свободы – одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению президента.

Хеллибак присутствовал на церемонии, во время которой Трамп сделал это заявление, вместе со своими партнерами по олимпийской команде. 

Хеллибак выдал матч жизни. Именно вратарь взял золото для США

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Криса Джонстона
а адаму кадырову будет медаль?
Медаль Свободы Анджеле Дэвис?
Ничего себе. Даже у нас с этим скромнее - это как если бы Капризову Андрея Первозванного дали за 2018-й!
Ответ Radkar
Ничего себе. Даже у нас с этим скромнее - это как если бы Капризову Андрея Первозванного дали за 2018-й!
Если Капризов забьёт Канаде/США в овертайме в финале ОИ с игроками НХЛ, то почему нет)
Ответ Radkar
Ничего себе. Даже у нас с этим скромнее - это как если бы Капризову Андрея Первозванного дали за 2018-й!
Домрачева Герой Беларуси после Сочи
Не знаю за что там эту мелаль дают , но то что вратарь провёл феноменальный матч это неоспоримо .
Трамп как Брежнев: одну медаль Хеллибаку, а другую себе.
Так давай медаль еще и полевому игроку, который с пустых ворот телом своим отбил шайбу. Вообще-то команда победила в финале.
Трамп в мемуарах напишет, как он в финале на ОИ-2026 в воротах отстоял победу сборной США по хоккею.
