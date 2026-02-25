Трамп принял сборную США в Белом доме. Генцел, Коннор, Нелсон, Эттинджер и Лакомб не пришли – четверо из них связаны с Миннесотой, где была ужесточена иммиграционная политика
Президент США Дональд Трамп принял хоккейную сборную США, выигравшую золотые медали Олимпиады-2026, в Белом доме.
«Я всех узнал. Я знаю каждого из вас. Крупные парни», – сказал Трамп. Затем он обменялся с хоккеистами рукопожатиями.
На встрече в Овальном кабинете присутствовали 20 из 25 хоккеистов, входивших в заявку сборной.
Отсутствовали вратарь Джейк Эттинджер («Даллас»), защитник Джексон Лакомб («Анахайм»), форварды Джейк Генцел («Тампа»), Кайл Коннор («Виннипег») и Брок Нелсон («Колорадо»).
Отмечается, что четверо из них – Нелсон, Лакомб, Генцел и Эттинджер – родились в Миннесоте или провели там значительную часть своего детства.
В этом штате администрация Трампа ранее ужесточила иммиграционную политику, что привело к ряду трагических инцидентов.
При этом их команды проведут первые матчи в чемпионате НХЛ после паузы уже в среду.
Ранее от встречи с Трампом отказалась женская сборная США, также выигравшая золотые медали Олимпиады.
Фото: соцсети ассистентки Белого дома Марго Мартин
У Тампы, Колорадо, Анахайма и Далласа завтра игры регулярки.
Более того, Гюнцель уже встречался с Трампом в Белом доме в 2017
Вопрос на засыпку. А чем ещё может являться встреча с президентом, если не политикой?
на самом деле, вопрос не в Миннесоте, игроки из этого штата это костяк сборной США на любом турнире, а команды универститета Миннесота и Миннесота-Дулут, одни из сильнейших в NCAA. кто то конечно мог не прийти, но есть те кто оттуда и кто играет за Уайлд. Все проще - не пришли игроки, поддерживающие демократическую партию. соотношение кто пришел и кто нет, показывает примерно как в сборной США с политическими пристрастиями. и в некотором роде в стране в целом. Женская сборная не пришла вся - там наоборот, больше за демократов, ввиду того, что женский хоккей в СА - это филиал ЛГБТ (кстати, поэтому у нашего женского хоккея никакого будущего в этой "дружной спортивной семье" не просматривается.
Upd. Загуглил специально..
Таким образом, из олимпийских чемпионов 2022 года встречу с Владимиром Путиным пропустили лыжники Александр Большунов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и фигуристка Анна Щербакова.
И это только 2022 год. До этого тоже многие пропускали. У всех свои планы.
