  • Трамп принял сборную США в Белом доме. Генцел, Коннор, Нелсон, Эттинджер и Лакомб не пришли – четверо из них связаны с Миннесотой, где была ужесточена иммиграционная политика
Трамп принял сборную США в Белом доме. Генцел, Коннор, Нелсон, Эттинджер и Лакомб не пришли – четверо из них связаны с Миннесотой, где была ужесточена иммиграционная политика

Президент США Дональд Трамп принял сборную США в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп принял хоккейную сборную США, выигравшую золотые медали Олимпиады-2026, в Белом доме. 

«Я всех узнал. Я знаю каждого из вас. Крупные парни», – сказал Трамп. Затем он обменялся с хоккеистами рукопожатиями. 

На встрече в Овальном кабинете присутствовали 20 из 25 хоккеистов, входивших в заявку сборной. 

Отсутствовали вратарь Джейк ЭттинджерДаллас»), защитник Джексон Лакомб («Анахайм»), форварды Джейк ГенцелТампа»), Кайл Коннор («Виннипег») и Брок Нелсон («Колорадо»). 

Отмечается, что четверо из них – Нелсон, Лакомб, Генцел и Эттинджер – родились в Миннесоте или провели там значительную часть своего детства.

В этом штате администрация Трампа ранее ужесточила иммиграционную политику, что привело к ряду трагических инцидентов

При этом их команды проведут первые матчи в чемпионате НХЛ после паузы уже в среду. 

Ранее от встречи с Трампом отказалась женская сборная США, также выигравшая золотые медали Олимпиады. 

Фото: соцсети ассистентки Белого дома Марго Мартин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Guardian
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Попробовали бы у нас не придти
Ответ Геннадий Томилин
Попробовали бы у нас не придти
На раздаче мерседесов никто бы не отсутствовал.
Ответ Bobby Clarke
На раздаче мерседесов никто бы не отсутствовал.
У нас да
а Куинн Хьюз и Мэтт Болди, играющие сейчас в Соте, пришли. Брок Фейбер, родившийся и играющий в Соте, пришёл.
проблем из-за этого выбора не будет ни у кого.
Ответ vulturecrow
а Куинн Хьюз и Мэтт Болди, играющие сейчас в Соте, пришли. Брок Фейбер, родившийся и играющий в Соте, пришёл. проблем из-за этого выбора не будет ни у кого.
"...родились в Миннесоте или провели там значительную часть своего детства"
Хьюз 2 месяца всего там)
Ответ Dimash Balatayev
"...родились в Миннесоте или провели там значительную часть своего детства" Хьюз 2 месяца всего там)
какая разница, сколько он там провёл? ему там играть ещё полтора сезона минимум.
Короче, связь этих четверых с Миннесотой притянута за уши.
У Тампы, Колорадо, Анахайма и Далласа завтра игры регулярки.
Более того, Гюнцель уже встречался с Трампом в Белом доме в 2017
Ответ TurboX
Короче, связь этих четверых с Миннесотой притянута за уши. У Тампы, Колорадо, Анахайма и Далласа завтра игры регулярки. Более того, Гюнцель уже встречался с Трампом в Белом доме в 2017
В 2016 и 17 был сильно другой актуальный полит- контекст все же
Мэттьюсу Хенифину, Айкелу Ларкину Келлеру тоже в среду играть как и Хэлибаку. Видимо им отдых предоставили.Ну или действительно политика тут вышла на первое место
Ответ igor nn
Мэттьюсу Хенифину, Айкелу Ларкину Келлеру тоже в среду играть как и Хэлибаку. Видимо им отдых предоставили.Ну или действительно политика тут вышла на первое место
"Политика тут вышла на первое место".
Вопрос на засыпку. А чем ещё может являться встреча с президентом, если не политикой?
Ответ Alon Raven
"Политика тут вышла на первое место". Вопрос на засыпку. А чем ещё может являться встреча с президентом, если не политикой?
они пришли не в Президенту. они пришли к Главе страны, то есть к народу США, так как Трамп (как и Путин, вот сюрприз) не назначил себя сам, его ВЫБРАЛИ. политикой является как раз то, что несколько человек , а также вся женская сборная не пришли , продемонстрировав свою политическую позицию не согласия с действиями Президента, а значит и с прямым упреком народу США - типа вы козлы такие, выбрали не то, что мы хотим.
-----------
на самом деле, вопрос не в Миннесоте, игроки из этого штата это костяк сборной США на любом турнире, а команды универститета Миннесота и Миннесота-Дулут, одни из сильнейших в NCAA. кто то конечно мог не прийти, но есть те кто оттуда и кто играет за Уайлд. Все проще - не пришли игроки, поддерживающие демократическую партию. соотношение кто пришел и кто нет, показывает примерно как в сборной США с политическими пристрастиями. и в некотором роде в стране в целом. Женская сборная не пришла вся - там наоборот, больше за демократов, ввиду того, что женский хоккей в СА - это филиал ЛГБТ (кстати, поэтому у нашего женского хоккея никакого будущего в этой "дружной спортивной семье" не просматривается.
А чё, даже карантин не отсидели???
Ответ sled
А чё, даже карантин не отсидели???
Зато ты видимо отсидел)
Кто-то не ходил как-то. И не один раз. Когда приглашение накладывалось на сборы, необходимость уехать из страны и так далее. Много раз было, когда кто-то из олимпийцев отказывался от приглашения.

Upd. Загуглил специально..

Таким образом, из олимпийских чемпионов 2022 года встречу с Владимиром Путиным пропустили лыжники Александр Большунов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и фигуристка Анна Щербакова.

И это только 2022 год. До этого тоже многие пропускали. У всех свои планы.
Каждому по тесле?
Или мерсу?😁
Ответ Alexanderrr_S
Каждому по тесле? Или мерсу?😁
По Боингу
Учитывая, какая в штатах сейчас истерия на почве этих эпштэйн файлов, неудивительно, что не все пришли на встречу с президентом. Там уже левачьё целую кампанию организовало с обвинениями игроков мужской сборной США в трампизме, сексизме и прочем. Дебилы. Нет бы порадоваться первому за почти 50 лет золоту, так надо всё изгадить в дерьме.
