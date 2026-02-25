Трамп принял сборную США в Белом доме. Генцел, Коннор, Нелсон, Эттинджер и Лакомб не пришли – четверо из них связаны с Миннесотой, где была ужесточена иммиграционная политика

Президент США Дональд Трамп принял сборную США в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп принял хоккейную сборную США, выигравшую золотые медали Олимпиады-2026, в Белом доме.

«Я всех узнал. Я знаю каждого из вас. Крупные парни», – сказал Трамп. Затем он обменялся с хоккеистами рукопожатиями.

На встрече в Овальном кабинете присутствовали 20 из 25 хоккеистов, входивших в заявку сборной.

Отсутствовали вратарь Джейк Эттинджер («Даллас »), защитник Джексон Лакомб («Анахайм »), форварды Джейк Генцел («Тампа »), Кайл Коннор («Виннипег») и Брок Нелсон («Колорадо»).

Отмечается, что четверо из них – Нелсон, Лакомб, Генцел и Эттинджер – родились в Миннесоте или провели там значительную часть своего детства.

В этом штате администрация Трампа ранее ужесточила иммиграционную политику, что привело к ряду трагических инцидентов .

При этом их команды проведут первые матчи в чемпионате НХЛ после паузы уже в среду.

Ранее от встречи с Трампом отказалась женская сборная США, также выигравшая золотые медали Олимпиады.

