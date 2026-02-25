  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о финале Олимпиады: «Накал и эмоции подтверждают, что хоккей – выдающаяся игра, когда исполнители высочайшего уровня. Русский характер мог украсить этот праздник»
16

Ларионов о финале Олимпиады: «Накал и эмоции подтверждают, что хоккей – выдающаяся игра, когда исполнители высочайшего уровня. Русский характер мог украсить этот праздник»

Игорь Ларионов оценил уровень хоккея в финале Олимпиады.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился эмоциями от посещения финального матча Олимпиады-2026 между командами Канады и США (1:2 ОТ).

– Есть ощущение, что хоккей на Олимпиаде отличается от КХЛ – по модели игры, по уровню принятия решений?

– Вопрос глубочайший. Я смотрел две игры вместе с Майком Кинэном – вы знаете такого специалиста. На финале я уже сидел один. Потом ко мне подошли Игорь Захаркин и Никита Стеничкин.

Уровень хоккея – фантастический. Это то, что делает наш спорт выдающимся. Не знаю, читали ли вы, но вышли первые оценки телерейтингов. NBC сообщает, что это самая просматриваемая Олимпиада со времен Игр в Сочи.

Можно долго говорить, думаю, не закончим до пяти утра. Есть много что сказать. Мы говорим о качестве хоккея и о тех выборах, которые сделала группа менеджеров – не один человек – с обеих сторон.

Билли Герин, которого я знаю много лет, собирал сборную США. Он еще генеральный менеджер «Миннесоты», где играют четверо наших хоккеистов: Капризов, Юров, Тарасенко и Тренин.

Даг Армстронг, который уже много лет работает в «Сент-Луисе», отвечал за сборную Канады. Колоссальный труд людей, которые формировали составы.

Такой хоккей хотелось смотреть, хотя иногда он был прагматичным.

Но тот накал и эмоции людей на трибунах и перед телевизорами подтверждает, что хоккей – выдающаяся игра, когда в исполнителях люди высочайшего уровня.

Еще раз повторю, что было грустно видеть концовку, потому что там нас не было.

Знаю, что наш русский характер, креатив, импровизация, нестандартные решения могли украсить этот праздник хоккея. Надеюсь и верю, что так и случится на следующей Олимпиаде, – сказал Игорь Ларионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoИгорь Захаркин
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoДаг Армстронг
logoНХЛ
logoСборная США по хоккею
logoМайк Кинэн
logoБилл Герин
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уехать в разгар сезона смотреть финал олимпиады, то же самое что сказать своим игрокам "поеду настоящий хоккей посмотрю". Абсолютно непонятный поступок, игроки вряд-ли ему простят.
Вот это я понимаю тренер нового уровня, разгар сезона, а он едет по каким-то там делам в Милан на ОИ)
Один 800 матчей НХЛ посмотрел, другой финал ОИ с канадцами... Ну никуя себе — специалисты!!!
Ответ Владимир Владимир_1116699774
Один 800 матчей НХЛ посмотрел, другой финал ОИ с канадцами... Ну никуя себе — специалисты!!!
Так они оба просто болтуны.
Забыл добавить, что мы бы обыграли этих американцев в финале
Ответ Maxim Shumov
Забыл добавить, что мы бы обыграли этих американцев в финале
а вы то причем? Он про Россию.
как же вы заколебали с этим - русские в финале... мы бы показали
мы дальше 1/4 пройти не можем
Ждал когда же прозвучит: "Мы со Скотти Боуменом ...". Но, Боумен подвёл - не приехал.
Хорошо, Герин пришёл на выручку, чтобы дать возможность Профессору сказать: "Билли Герин, которого я знаю много лет ..." Вот именно так -Билли, уменьшительно, сверху - вниз.
Чтобы всем стало понятно, кто в хоккее - главная звезда.

А, серьёзно, - это какой-то "испанский стыд": главный тренер команды, ведущей борьбу за выход в ПО, уезжает "посмотреть настоящий хоккей".
Спорить не буду , но Русский хоккей не готов на Мировом уровне ,пока нет
Еще и хвастается зараза 😂что на финал сгонял
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»
25 февраля, 00:15
Рекомендуем
Главные новости
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й, до рекорда Гретцки – 19 шайб
5 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
сегодня, 00:05Live
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й, до рекорда Гретцки – 19 шайб
5 минут назадВидео
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Рекомендуем