Ларионов о финале Олимпиады: «Накал и эмоции подтверждают, что хоккей – выдающаяся игра, когда исполнители высочайшего уровня. Русский характер мог украсить этот праздник»

Игорь Ларионов оценил уровень хоккея в финале Олимпиады.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился эмоциями от посещения финального матча Олимпиады-2026 между командами Канады и США (1:2 ОТ).

– Есть ощущение, что хоккей на Олимпиаде отличается от КХЛ – по модели игры, по уровню принятия решений?

– Вопрос глубочайший. Я смотрел две игры вместе с Майком Кинэном – вы знаете такого специалиста. На финале я уже сидел один. Потом ко мне подошли Игорь Захаркин и Никита Стеничкин.

Уровень хоккея – фантастический. Это то, что делает наш спорт выдающимся. Не знаю, читали ли вы, но вышли первые оценки телерейтингов. NBC сообщает, что это самая просматриваемая Олимпиада со времен Игр в Сочи.

Можно долго говорить, думаю, не закончим до пяти утра. Есть много что сказать. Мы говорим о качестве хоккея и о тех выборах, которые сделала группа менеджеров – не один человек – с обеих сторон.

Билли Герин, которого я знаю много лет, собирал сборную США. Он еще генеральный менеджер «Миннесоты», где играют четверо наших хоккеистов: Капризов, Юров, Тарасенко и Тренин.

Даг Армстронг, который уже много лет работает в «Сент-Луисе», отвечал за сборную Канады. Колоссальный труд людей, которые формировали составы.

Такой хоккей хотелось смотреть, хотя иногда он был прагматичным.

Но тот накал и эмоции людей на трибунах и перед телевизорами подтверждает, что хоккей – выдающаяся игра, когда в исполнителях люди высочайшего уровня.

Еще раз повторю, что было грустно видеть концовку, потому что там нас не было.

Знаю, что наш русский характер, креатив, импровизация, нестандартные решения могли украсить этот праздник хоккея. Надеюсь и верю, что так и случится на следующей Олимпиаде, – сказал Игорь Ларионов.