  • Роман Ротенберг: «Бей канадца» – один из вариантов упражнения, которое называется «конькобежец». Упреждающий силовой прием, помогающий в борьбе с канадцами»
Роман Ротенберг: «Бей канадца» – один из вариантов упражнения, которое называется «конькобежец». Упреждающий силовой прием, помогающий в борьбе с канадцами»

Роман Ротенберг высказался об упражнении «Бей канадца».

Роман Ротенберг объяснил суть упражнения «Бей канадца».

Первый вице-президент Федерации хоккея России ранее показал, как выполняет упражнение под названием «Бей канадца». На фоне играла музыка из кинофильма «Рокки».

– Как пришли к такому упражнению? Почему именно так назвали?

– Это упражнение великого тренера Анатолия Тарасова, который создал «Красную Машину».

«Бей канадца» – один из вариантов упражнения, которое называется «конькобежец». Упреждающий силовой прием, который помогает в борьбе с канадцами, – сказал Роман Ротенберг.

Ответ Moyst7
🤡🤡🤡
Знатно его прорвало после увиденного хоккея на ОИ, лечить надо хворобу такую всем миром, правда не знаю - есть ли лекарства на такие случаи, запустили мы его не слабо, видимо только лоботомия поможет, хотя - не уверен:))
Ответ Alex.K71
Знатно его прорвало после увиденного хоккея на ОИ, лечить надо хворобу такую всем миром, правда не знаю - есть ли лекарства на такие случаи, запустили мы его не слабо, видимо только лоботомия поможет, хотя - не уверен:))
Не поможет. Мозга-то нет
Представьте какая поднялась бы вонь и ор если бы канадцы придумали упражнение - "б@й русского!"
Ответ ins75306
Представьте какая поднялась бы вонь и ор если бы канадцы придумали упражнение - "б@й русского!"
Этодругин
Ответ ins75306
Представьте какая поднялась бы вонь и ор если бы канадцы придумали упражнение - "б@й русского!"
Им нельзя. Нам можно так, потому что мы высоко духовные, храним традиционные ценности и русские березы гораздо лучше канадских)
Такую отрыжку мог выдать только этот блаженный..
Ответ Maksmen1995
Такую отрыжку мог выдать только этот блаженный..
Даже, для него это новый уровень). Но чудик взял высоту
Ответ agentkuper
Даже, для него это новый уровень). Но чудик взял высоту
Не высоту, а дно.
Ему бы к ветеринару хорошему
Ответ Барабашко
Ему бы к ветеринару хорошему
Который усыпит бедолагу
Ответ Серый
Который усыпит бедолагу
Зачем так сразу. Он пока только метит территорию. Это решается другим способом
Может с канадцами в хоккей играть надо, а не бороться?
Благодаря этому упражнению американцы выиграли олимпиаду.
Ответ Федя Букин
Благодаря этому упражнению американцы выиграли олимпиаду.
Которое они украли у нас
Ответ Федя Букин
Благодаря этому упражнению американцы выиграли олимпиаду.
"Это упражнение Гагарин делал в космосе" (с)
Он сам сколько так канадцев побил???
Ответ Григорий Печорин_1116481584
Он сам сколько так канадцев побил???
Говорят сбился со счета 😂
Ответ Григорий Печорин_1116481584
Он сам сколько так канадцев побил???
800 раз , не меньше....
Почему здесь нельзя вставить картинку???...
Да что ты, чёрт побери, такое несёшь!»
Рекомендуем