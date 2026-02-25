Роман Ротенберг: «Бей канадца» – один из вариантов упражнения, которое называется «конькобежец». Упреждающий силовой прием, помогающий в борьбе с канадцами»
Роман Ротенберг высказался об упражнении «Бей канадца».
Роман Ротенберг объяснил суть упражнения «Бей канадца».
Первый вице-президент Федерации хоккея России ранее показал, как выполняет упражнение под названием «Бей канадца». На фоне играла музыка из кинофильма «Рокки».
– Как пришли к такому упражнению? Почему именно так назвали?
– Это упражнение великого тренера Анатолия Тарасова, который создал «Красную Машину».
«Бей канадца» – один из вариантов упражнения, которое называется «конькобежец». Упреждающий силовой прием, который помогает в борьбе с канадцами, – сказал Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
90 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да что ты, чёрт побери, такое несёшь!»