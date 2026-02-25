Роман Ротенберг: «Бей канадца» – один из вариантов упражнения, которое называется «конькобежец». Упреждающий силовой прием, помогающий в борьбе с канадцами»

Роман Ротенберг высказался об упражнении «Бей канадца».

Роман Ротенберг объяснил суть упражнения «Бей канадца».

Первый вице-президент Федерации хоккея России ранее показал , как выполняет упражнение под названием «Бей канадца». На фоне играла музыка из кинофильма «Рокки».

– Как пришли к такому упражнению? Почему именно так назвали?

– Это упражнение великого тренера Анатолия Тарасова , который создал «Красную Машину».

«Бей канадца» – один из вариантов упражнения, которое называется «конькобежец». Упреждающий силовой прием, который помогает в борьбе с канадцами, – сказал Роман Ротенберг .