34 млн зрителей в США и Канаде смотрели овертайм хоккейного финала на Олимпиаде

34 млн человек на пике смотрели финал хоккейного турнира на Олимпиаде.

В среднем 20,7 миллиона телезрителей в США посмотрели финальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде между командами США и Канады (2:1 ОТ). По местному времени он проходил утром.

На пике, в момент овертайма, в двух странах зафиксирована аудитория в размере 34,7 миллиона телезрителей (26 млн в США, 8,7 млн – в Канаде).

В США учитывались данные национального канала NBC и стримингового сервиса Peacock, в Канаде – каналов CBC, SportsnetOne and TSN1.

Кроме того, в США общая аудитория Олимпиады в Италии составила 23,5 миллиона зрителей. Это самый высокий показатель для страны с Олимпиады-2014 в Сочи, когда Игры в среднем посмотрели 27,6 миллиона зрителей.

Как Америка встретила победу США на Олимпиаде: Хеллибака носили на руках, фанаты Канады в отчаянии

Неплохо, на самом деле
Ответ IRON MAN
Неплохо, на самом деле
Да, учитывая, что не самый популярный вид спорта в США.
Для 40миллионной Канады, всего 8 млн смотрящих овертайм Олимпиады маловато как-то
Ответ selso99
Для 40миллионной Канады, всего 8 млн смотрящих овертайм Олимпиады маловато как-то
По данным переписи населения Канады 2021 года, более 7 миллионов канадцев имели азиатское географическое происхождение.
Ответ selso99
Для 40миллионной Канады, всего 8 млн смотрящих овертайм Олимпиады маловато как-то
Надо же учитывать что многие смотрели в барах, семьями.
все 2 минуты?
во дают!
Думаю и в России пару миллионов смотрели ☝️
