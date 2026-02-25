34 млн зрителей в США и Канаде смотрели овертайм хоккейного финала на Олимпиаде
В среднем 20,7 миллиона телезрителей в США посмотрели финальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде между командами США и Канады (2:1 ОТ). По местному времени он проходил утром.
На пике, в момент овертайма, в двух странах зафиксирована аудитория в размере 34,7 миллиона телезрителей (26 млн в США, 8,7 млн – в Канаде).
В США учитывались данные национального канала NBC и стримингового сервиса Peacock, в Канаде – каналов CBC, SportsnetOne and TSN1.
Кроме того, в США общая аудитория Олимпиады в Италии составила 23,5 миллиона зрителей. Это самый высокий показатель для страны с Олимпиады-2014 в Сочи, когда Игры в среднем посмотрели 27,6 миллиона зрителей.
