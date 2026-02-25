Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»
Игорь Ларионов объяснил причины поездки на финал Олимпиады-2026.
Главный тренер СКА посетил финальный матч между командами Канады и США (1:2 ОТ). Из-за этого специалист пропустил игру петербургской команды против ЦСКА (3:0).
– В чем заключалась ваша миссия и почему это оказалось важнее, чем работа на армейском дерби?
– Не хочу проводить аналогию с переговорами в Женеве или в Абу-Даби. Но такие вещи должны происходить в тишине, поэтому пока мы не можем их комментировать.
Встречи, которые состоялись, были очень конструктивными и фантастическими. Мы не будем называть организации – это обоюдная договоренность.
Мы остаемся частью большой хоккейной семьи для всего мира. Об этом шел разговор. Не сомневаюсь, что в ближайшие два-три месяца вы услышите официальные высказывания от тех людей, с которыми мы общались.
За эти три дня была заложена определенная основа. Большие дела всегда начинаются с маленького первого шага.
Мне хочется рассказать больше, но по соглашению мы не должны бежать впереди паровоза. Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, и там есть полное взаимопонимание.
Никита Геннадьевич Стеничкин (генеральный директор СКА – Спортс’‘) и Игорь Владимирович Захаркин присутствовали на этих встречах, все видели. С моей стороны дипломатия заканчивается, дальше – разговор уже людей более высокого уровня.
Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше о том, что происходило в Милане. Все и ни о чем, да? (смеется).
Приходится учиться формулировать мысли аккуратно – как Сергей Викторович Лавров, – чтобы донести суть и при этом оставить пространство для дальнейших шагов, – сказал Игорь Ларионов.
Он делает вид , что порешал , мы делам вид , что верим …
«Back in the U.S.S.R.»
А вот,что он мог услышать,если реально с кем то разговаривал.
Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг высказался о возможном возвращении России на международные турниры.
– Я с уважением отношусь к российским игрокам, но не мне решать, кто будет играть, а кто – нет.
(спойлер - такого не случится, как бы кому-то не хотелось).
А, серьёзно, - я такого "звиздежа" даже в советское время, от так нелюбимых Профессором партийных лидеров, не слышал.
"Мы остаемся частью большой хоккейной семьи для всего мира."
Ага, ага. Именно поэтому нас не пустили на Олимпиаду, куда за 12 лет приехали все лучшие, и куда могли приехать, находящиеся "в самом соку" Кучеров и Ко? Чтобы мы лучше поняли, где в этой "большой хоккейной семье" наше место?
Видимо, пора Профессору в политику идти...