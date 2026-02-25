  • Спортс
  • Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»
Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»

Игорь Ларионов высказался о поездке на Олимпиаду.

Игорь Ларионов объяснил причины поездки на финал Олимпиады-2026.

Главный тренер СКА посетил финальный матч между командами Канады и США (1:2 ОТ). Из-за этого специалист пропустил игру петербургской команды против ЦСКА (3:0).

– В чем заключалась ваша миссия и почему это оказалось важнее, чем работа на армейском дерби?

– Не хочу проводить аналогию с переговорами в Женеве или в Абу-Даби. Но такие вещи должны происходить в тишине, поэтому пока мы не можем их комментировать.

Встречи, которые состоялись, были очень конструктивными и фантастическими. Мы не будем называть организации – это обоюдная договоренность.

Мы остаемся частью большой хоккейной семьи для всего мира. Об этом шел разговор. Не сомневаюсь, что в ближайшие два-три месяца вы услышите официальные высказывания от тех людей, с которыми мы общались.

За эти три дня была заложена определенная основа. Большие дела всегда начинаются с маленького первого шага.

Мне хочется рассказать больше, но по соглашению мы не должны бежать впереди паровоза. Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, и там есть полное взаимопонимание.

Никита Геннадьевич Стеничкин (генеральный директор СКА – Спортс’‘) и Игорь Владимирович Захаркин присутствовали на этих встречах, все видели. С моей стороны дипломатия заканчивается, дальше – разговор уже людей более высокого уровня.

Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше о том, что происходило в Милане. Все и ни о чем, да? (смеется).

Приходится учиться формулировать мысли аккуратно – как Сергей Викторович Лавров, – чтобы донести суть и при этом оставить пространство для дальнейших шагов, – сказал Игорь Ларионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
Хорошая легенда, жаль, что звиздёж
Хорошая легенда, жаль, что звиздёж
Надо же как-то оправдаться за желание посетить финал ?
Он делает вид , что порешал , мы делам вид , что верим …
«Back in the U.S.S.R.»
Хорошая легенда, жаль, что звиздёж
Ах, как тебе хочется, чтобы был звездеж...
А почему не Буре повезли, он вообще-то член ИИХФ. Ларионов туда поехал как кто? У него сын в СКА? Или клуб на 13-ом месте из 22?
А почему не Буре повезли, он вообще-то член ИИХФ. Ларионов туда поехал как кто? У него сын в СКА? Или клуб на 13-ом месте из 22?
Буре уже безнадёжно болеет ротенбергом головного мозга, к сожалению. Он бы всё испортил.
Ларионов, оставайся в Италии, без тебя ска играть начал..
Ларионов, оставайся в Италии, без тебя ска играть начал..
Ну он об этом и сказал. Через несколько месяцев мы узнаем, что он уволен
мне кажется,он эту легенду еще до отъезда придумал.А на финале просто бухал,к среде очнулся.
С кем и что решал Игорь Ларионов тайна великая сия есть.
А вот,что он мог услышать,если реально с кем то разговаривал.
Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг высказался о возможном возвращении России на международные турниры.
– Я с уважением отношусь к российским игрокам, но не мне решать, кто будет играть, а кто – нет.
Всё очевидно. Игорь Ларионов обладает огромным авторитетом в мире хоккея. Привлечь его к переговорам по возвращению русского хоккея отличная идея. Пропуск одной игры регулярки некритичен, команда на ходу. Хотя для стада троллей поездка Ларионова на ОИ это отличный корм...
Всё очевидно. Игорь Ларионов обладает огромным авторитетом в мире хоккея. Привлечь его к переговорам по возвращению русского хоккея отличная идея. Пропуск одной игры регулярки некритичен, команда на ходу. Хотя для стада троллей поездка Ларионова на ОИ это отличный корм...
Не мечи бисер перед...)
Не мечи бисер перед...)
стоит относиться к уважением к гению хоккея... кстати, а как у вас в стране с хоккеем? ноль?))
Это называется кинул клуб и непрофессиональное поведение. Жажда посмотреть такой матч огромная и редко такие игры бывают, но у тебя своя команда, которая бьется в чемпионате. Бессовестный поступок
Все о России думаешь, Юрий Венедиктович! Золотой ты человек!
Вот ведь кто в России, оказывается, главный переговорщик. Теперь, видимо, придётся ставить вопрос об освобождении Игоря Николаевича от обязанностей ГТ в связи с переходом на дипломатическую работу?
(спойлер - такого не случится, как бы кому-то не хотелось).

А, серьёзно, - я такого "звиздежа" даже в советское время, от так нелюбимых Профессором партийных лидеров, не слышал.
"Мы остаемся частью большой хоккейной семьи для всего мира."
Ага, ага. Именно поэтому нас не пустили на Олимпиаду, куда за 12 лет приехали все лучшие, и куда могли приехать, находящиеся "в самом соку" Кучеров и Ко? Чтобы мы лучше поняли, где в этой "большой хоккейной семье" наше место?
Видимо, пора Профессору в политику идти...
О какой семье он говорит? Европейцы с Россией играть не будут.Они будут бойкотировать турниры.К сожалению при сегодняшнем положении дел ничего хорошого Россию не ждет.
О какой семье он говорит? Европейцы с Россией играть не будут.Они будут бойкотировать турниры.К сожалению при сегодняшнем положении дел ничего хорошого Россию не ждет.
Если Россию допустят, не будут бойкотировать, это на словах только.
